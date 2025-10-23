La Capital | La Región | Funes

Funes: investigan una paliza en manada a un alumno dentro del colegio María Auxiliadora

La agresión ocurrió este miércoles. La víctima es un alumno de tercer año del colegio y fue atacado por sus compañeros. Intervino el Ministerio de Educación

Matías Petisce

Por Matías Petisce

23 de octubre 2025 · 12:50hs
El colegio María Auxiliadora de Funes.

El colegio María Auxiliadora de Funes.

El Ministerio de Educación provincial investiga la paliza colectiva contra un alumno de tercer año del colegio María Auxiliadora de Funes. Según se pudo saber, la agresión ocurrió este miércoles durante el recreo. El adolescente tuvo que ser atendido por lesiones en un sanatorio privado de la vecina ciudad.

Fuentes del establecimiento deslizaron a La Capital que el hecho ocurrió, aunque se reservaron los detalles en profundidad de lo ocurrido mientras el representante legal de Gestión Privada de la cartera educativa tomaba cartas en el asunto. La familia del chico ya realizó la denuncia en la comisaría 23ª de Funes.

Fuentes ministeriales le confirmaron a este medio que el equipo de profesionales del gabinete socioeducativo se encontraba realizando las entrevistas pertinentes con alumnos sindicatos como los agresores y los padres de los mismos.

Agresión en el recreo

Según trascendió, el hecho ocurrió cuando los compañeros del alumno agredido comenzaron a propinarle golpes y patadas previo al ingreso al aula para retomar con el dictado de clases.

Se estima que fueron entre 5 y 6 adolescentes, quienes dejaron indefenso y sin posibilidades de defenderse, de acuerdo a una información preliminar que pudo acreditar hasta el momento el Ministerio de Educación.

Por su parte, los padres del joven agredido solicitaron la expulsión de todos los involucrados, aunque aún no está claro si los agresores pertenecen al mismo nivel o son de otros años.

Investigación en el colegio María Auxiliadora

En el transcurso de este mediodía de jueves, los directivos del establecimiento perteneciente a la congregación salesiana se encontraban reunidos para definir los pasos a seguir.

Mientras esto ocurría, la familia radicó la denuncia penal correspondiente en la comisaría 23ª con asiento en Feunes, al tiempo que se propuso recolectar firmas para exigir la expulsión inmediata de los involucrados.

Por lo pronto, la familia realizó un descargo en un grupo de padres de la institución.

