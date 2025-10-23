Funes: investigan una paliza en manada a un alumno dentro del colegio María Auxiliadora

Ovación
El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League
Policiales
"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Ovación
Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
La Ciudad
Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México
La Ciudad
Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
Información General
Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia
Política
Allanan oficinas vinculadas a José Luis Espert en Pergamino
Política
Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Ovación
Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?
Ovación
Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento
Información General
Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno
Policiales
Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Zoom
Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Política
Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
La Ciudad
Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
la region
San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
Información General
Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Zoom
Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"
La Ciudad
La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad
Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral