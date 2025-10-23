Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Una joven de 25 años acusó a su padre a la madrugada, tras una discusión en barrio Alvear. La policía encontró el arma de fuego

La policía rosarina detuvo este jueves a un hombre de 44 años por amenazas con armas de fuego . De acuerdo al primer reporte oficial, su hija lo denunció y más tarde lo atraparon en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno como parte de una investigación que comenzó lejos del centro de la ciudad.

El procedimiento concluyó alrededor de las 2.30 de la mañana con el arresto en Córdoba y Cafferata. Previamente, los uniformados habían secuestrado una pistola en una vivienda del barrio Alvear , donde habían recibido aviso de un conflicto familiar.

La primera parte del operativo se llevó a cabo en dos domicilios cercanos entre sí. En ese momento, Carlos J. ya había huido del lugar , pero otro grupo de agentes consiguió identificarlo cerca del cruce de Córdoba y Cafferata para cerrar la búsqueda antes del amanecer.

La investigación arrancó con el testimonio de una joven de 25 años en 24 de Septiembre al 3500. La muchacha dijo que su padre la había amenazado con un arma de fuego durante una discusión .

Después de este incidente, la denunciante se fue del lugar y llamó a la policía para contar lo que había ocurrido. En base a su declaración, agentes del Comando Radioeléctrico fueron a inspeccionar un inmueble ubicado en la misma calle a la altura del 3300. Allí encontraron una pistola Bersa calibre 22.

Más tarde, la Brigada de Orden Urbano (BOU) confirmó que el sospechoso estaba cerca de la Terminal y lo arrestó. En paralelo con este procedimiento, el personal presente en barrio Alvear secuestró el arma para completar el procedimiento.

Después de la captura, Carlos J. quedó bajo custodia en la comisaría 21ª a la espera de la intervención de la Justicia provincial. Se trata de la única persona identificada por amenazas calificadas.