Estrenos de cine en Rosario: un tenso drama argentino, la vuelta de una franquicia y reestrenos icónicos

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 13 de noviembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

La tercera película de la franquicia "Nada es lo que parece" llega a las salas de cine de Rosario este jueves

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Una película de acción y tensiones llega desde Estados Unidos bajo la dirección de Edgar Wright (reconocido británico detrás de filmes como "Baby Driver","Muertos de risa" y "Hot Fuzz") y el protagónico de Glen Powell (el nuevo galán de acción de moda). La historia se ubica en un futuro cercano y presenta un aclamado programa llamado “El sobreviviente”, básicamente, una competencia mortal donde los concursantes deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales.

En ese mundo, Ben Richards, un hombre de clase trabajadora desesperado por salvar a su hija enferma, es convencido de ingresar al juego por la recompensa económica que se llevaría en caso de que gane. Su actitud implacable lo convierte en el favorito del público pero también en una amenaza para todo el sistema.

Embed

“Vieja loca” - Argentina - 94 minutos.

Argentina dice presente”en la cartelera de este jueves gracias a “Vieja loca”, ópera prima Martín Mauregui (coguionista de films como "Carancho", "Leonera", "Elefante Blanco" y "Argentina, 1985"). La historia está protagonizada por la española y musa de Almodóvar Carmen Maura junto al uruguayo Daniel Hendler y promete suspenso, tensión y drama.

La trama sigue a Pedro (Henlder), cuya ex novia le pide el favor de cuidar a su madre Alicia (Maura), un señora con demencia senil. Al verlo a Pedro, Alicia lo confunde con un amante de su pasado: lo secuestra y lo encadena para luego obligarlo a ponerse en la piel de ese antiguo hombre junto a quien cometieron crímenes terribles.

Embed

“Monarcas: el gran viaje mágico” - Canadá - (Título original: “Butterfly Tale”). 88 minutos.

Esta semana las familias podrán disfrutar de “Monarcas: el gran viaje mágico”, una animación de aventuras para todo público. Esta historia llena de humor y emoción invita a reflexionar sobre el poder de las diferencias y los lazos de amistad.

La película presenta a Patrick, una mariposa valiente con una sola ala que emprende el viaje de su vida escondido en un remolque. Lo acompañarán en esta aventura Marty, una oruga entrañable y Jennifer, una mariposa con miedo a las alturas. Juntos, descubrirán que los héroes menos pensados también pueden brillar.

Embed

“Dos monjas: exorcismos prohibidos” - Corea - (Título original: “Dark Nuns”). 114 minutos.

Kwon Hyeok-jae dirige esta cinta de terror coreana ideal para los amantes del horror.

“Dos monjas: exorcismos prohibidos” sigue la historia de un joven poseído por un espíritu maligno. En consecuencia, la Hermana Yunia, interpretada por Song Hye-kyo, lleva a cabo un peligroso exorcismo, enfrentándose a la propia Iglesia por salvarlo.

Embed

>> Leer más: El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

“Amor fuera de tiempo” - Canadá - (Título original: “The Bad Boy and Me”). 99 minutos.

Noah Beck y Siena Agudong son los protagonistas de un romance juvenil.

La trama gira en torno a Dallas, una estudiante determinada que sueña con entrar a la mejor escuela de danza. Cuando se cruza con Drayton, el mariscal de campo estrella, algo nuevo florece. Pero, aunque su química es innegable, su amor estará puesto a prueba por sus ambiciones opuestas y personalidades diferentes.

Embed

“Nada es lo que parece 3” - Estados Unidos - (Título original: “Now You See Me: Now You Don’t”). 112 minutos.

No hay dos sin tres y es por eso que llega la tercera entrega de la reconocida saga “Nada es lo que parece” ("Now You See Me"), que estrenó su primera película en 2013 y la segunda en 2016. Casi una década después, se completa la trilogía.

En esta oportunidad, los Cuatro Jinetes están de regreso pero no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo serán las premisas de esta nueva historia. El destacado elenco lo conforman Jesse Eisenberg, Dave Franco, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Mark Ruffalo y Rosamund Pike, entre otros.

Embed

>> Leer más: "Lo viejo funciona": crece la tendencia de reprogramar clásicos en salas de cine

Reestrenos en pantalla grande

“Harry Potter y el cáliz de fuego” - Gran Bretaña. 154 minutos.

Los fanáticos de esta emblemática saga adaptada de las novelas de J.K Rowling tienen la oportunidad de disfrutar en pantalla grande su cuarta película, “Harry Potter y el cáliz de fuego” (2005).

En este capítulo de la historia, Harry debe competir en el desafiante Torneo de los Tres Magos, después de que su nombre emergiera sorpresivamente del Cáliz de Fuego. Mientras tanto, Quien No Debe Ser Nombrado conspira en secreto creando un peligro siniestro al que Harry, Ron y Hermione deberán enfrentarse.

Embed

“The Rocky Horror Picture Show: 50 aniversario” - Estados Unidos. 100 minutos.

El clásico musical de los años 70 vuelve a la pantalla grande en una versión remasterizada en calidad 4K Ultra HD. Con sus personajes inolvidables, vestuarios extravagantes y desafiante banda sonora de rock & roll, “The Rocky horror picture show” inició todo un movimiento cultural que sigue brillando hasta estos días. Tim Curry, Barry Bostwick, Susan Sarandon y Meat Loaf protagonizan el musical.

La historia sigue a Brad y Janet, quienes quedan varados en una noche de tormenta. En búsqueda de un refugio, encuentran un castillo perteneciente al travesti Frank-N-Furter, donde empiezan a experimentar sucesos extraños.



También se proyectará con entrada gratuita en el Cine El Cairo el día domingo 16, a las 22.30, en el marco de la primera edición de Mostra.

Embed

“Perfect Blue” - Japón. 82 minutos.

Este clásico de animación japonesa vuelve a los cines después de su estreno original en 1997. Bajo la dirección de Satoshi Kon, la cinta explora las emociones más íntimas, los sueños, la vida profesional y las presiones, en un ambiente cargado de tensión.

La trama gira en torno a una cantante pop que abandona su carrera para convertirse en actriz de televisión. Cuando descubre que sus antiguos colaboradores comienzan a aparecer asesinados, la culpa y las presiones la arrastran a la paranoia. Así, los límites entre lo real y lo ficticio se desdibujan, llevándola a cuestionar su propia identidad.

Embed

>>Leer más: Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante todo noviembre

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 13 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de noviembre

"Mátate, amor": (Drama) En un rincón olvidado, en medio del campo, una escritora y madre primeriza lucha contra sus demonios. Su comportamiento cada vez más errático refleja su crisis y sus pulsiones de deseo y violencia. Su pareja, por su parte, empieza a asustarse ante la situación.

(Drama) En un rincón olvidado, en medio del campo, una escritora y madre primeriza lucha contra sus demonios. Su comportamiento cada vez más errático refleja su crisis y sus pulsiones de deseo y violencia. Su pareja, por su parte, empieza a asustarse ante la situación. "La herida": (Drama) A sus 62 años, Raúl se entera de que su gran amor de la adolescencia, Marcela, se suicidó. La noticia lo lleva a recordar el romance que vivieron en el invierno de 1980 en Buenos Aires, en plena dictadura militar.

(Drama) A sus 62 años, Raúl se entera de que su gran amor de la adolescencia, Marcela, se suicidó. La noticia lo lleva a recordar el romance que vivieron en el invierno de 1980 en Buenos Aires, en plena dictadura militar. “Depredador: tierras salvajes”: (Acción) Ambientada en un futuro distante, la trama sigue a un joven depredador desterrado de su clan que encuentra una aliada inesperada en Thia. Juntos, emprenden un viaje lleno de peligros en busca de un oponente digno.

(Acción) Ambientada en un futuro distante, la trama sigue a un joven depredador desterrado de su clan que encuentra una aliada inesperada en Thia. Juntos, emprenden un viaje lleno de peligros en busca de un oponente digno. “Dollhouse: muñeca maldita”: (Terror) Al perder a su hija, una mujer encuentra consuelo en una muñeca idéntica que descubre en un mercado de antigüedades. Aunque al principio el juguete la ayuda a sobrellevar el duelo, pronto su presencia se vuelve hostil y aterradora.

(Terror) Al perder a su hija, una mujer encuentra consuelo en una muñeca idéntica que descubre en un mercado de antigüedades. Aunque al principio el juguete la ayuda a sobrellevar el duelo, pronto su presencia se vuelve hostil y aterradora. “Paw Patrol: especial de Navidad”: (Aventuras) Cuando Papá Noel se enferma, la Navidad se cancela en Bahía Aventura y el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Por su parte, la patrulla canina liderada por Rubble tendrá que sacrificarse para salvar la Navidad.

(Aventuras) Cuando Papá Noel se enferma, la Navidad se cancela en Bahía Aventura y el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Por su parte, la patrulla canina liderada por Rubble tendrá que sacrificarse para salvar la Navidad. “Un buen ladrón”: (Comedia) Después de escapar de la cárcel, un ex soldado y ladrón profesional llamado Jeffrey se atrinchera en una juguetería. Ahí logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto, mientras planea sus próximos ataques. Sin embargo, esa doble vida comienza a mostrar sus puntos débiles cuando Jeffrey se enamora de una madre divorciada.

Estrenos de octubre

"El cadáver de la novia": (Animación) Ambientada en una aldea europea del siglo XIX, la trama sigue a Victor, quien es llevado al inframundo a casarse accidentalmente con una novia que en realidad es un cadáver, mientras que Victoria, su novia real, lo espera en el mundo de los vivos.

(Animación) Ambientada en una aldea europea del siglo XIX, la trama sigue a Victor, quien es llevado al inframundo a casarse accidentalmente con una novia que en realidad es un cadáver, mientras que Victoria, su novia real, lo espera en el mundo de los vivos. "Cuando el cielo se equivoca": (Comedia) En Hollywood, un ángel intercambia las vidas de dos amigos: uno que hace malabares entre varios trabajos y otro millonario.

(Comedia) En Hollywood, un ángel intercambia las vidas de dos amigos: uno que hace malabares entre varios trabajos y otro millonario. "Zoopocalipsis": (Aventuras) Cuando un meteorito impacta en el zoológico Colepepper y libera un virus misterioso, los animales del zoológico comienzan a convertirse en zombis uno tras otro. La única chance de rescate se encuentran en la loba Gracie y el puma Dan.

(Aventuras) Cuando un meteorito impacta en el zoológico Colepepper y libera un virus misterioso, los animales del zoológico comienzan a convertirse en zombis uno tras otro. La única chance de rescate se encuentran en la loba Gracie y el puma Dan. “Buen chico”: (Terror) Todd y su perro Indy se mudan a la antigua casa de su abuelo. Cuando el perro comienza a percibir presencias extrañas, deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño.

(Terror) Todd y su perro Indy se mudan a la antigua casa de su abuelo. Cuando el perro comienza a percibir presencias extrañas, deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño. “A pesar de ti”: (Romance) Morgan Grant, una madre joven, intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. La paz se rompe cuando un trágico accidente trae desgarradoras consecuencias en sus vidas.

(Romance) Morgan Grant, una madre joven, intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. La paz se rompe cuando un trágico accidente trae desgarradoras consecuencias en sus vidas. "Chainsaw man - la película: arco de Reze": (Anime) En la continuación de la historia de Chainsaw Man, una misteriosa chica llamada Reze entra en la vida de Denji, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos. Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa

(Anime) En la continuación de la historia de Chainsaw Man, una misteriosa chica llamada Reze entra en la vida de Denji, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos. Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa “Teléfono negro 2” (Teror): Directo desde Estados Unidos llega la secuela de “Teléfono Negro”, una de las historias de terror más celebradas de los últimos años, con Ethan Hawke a la cabeza. En esa ocasión, el Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y elige como objetivo a Gwen, su hermana pequeña.

(Teror): Directo desde Estados Unidos llega la secuela de “Teléfono Negro”, una de las historias de terror más celebradas de los últimos años, con Ethan Hawke a la cabeza. En esa ocasión, el Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y elige como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. “Locamente” (Romance). 97 minutos: En esta comedia de Paolo Genovese, se explora la batalla de emociones y sentimientos que entran a jugar en la mente cuando se conoce a otra persona. Una dinámica que remite a "Intensa-mente", pero en versión live action y para adultos. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o la razón?

(Romance). 97 minutos: En esta comedia de Paolo Genovese, se explora la batalla de emociones y sentimientos que entran a jugar en la mente cuando se conoce a otra persona. Una dinámica que remite a "Intensa-mente", pero en versión live action y para adultos. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o la razón? “Frankie y los monstruos” (Animación): La animación sigue la historia de Frankie, un joven creado por un científico loco que convive con sus espeluznantes y divertidas creaciones. Ante la posibilidad de conocer el mundo exterior, Frankie se anima a conocer la vida fuera de la mansión. Sus amigos, los monstruos, deberán rescatarlo y traerlo de vuelta.

(Animación): La animación sigue la historia de Frankie, un joven creado por un científico loco que convive con sus espeluznantes y divertidas creaciones. Ante la posibilidad de conocer el mundo exterior, Frankie se anima a conocer la vida fuera de la mansión. Sus amigos, los monstruos, deberán rescatarlo y traerlo de vuelta. "Tron: Ares": (Acción) En esta nueva entrega de Tron, un sofisticado programa llamado Ares es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando así el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

>> Leer más: Puerto San Martín: la infraestructura del nuevo complejo cinematográfico con cine 4D está en su etapa final

Estrenos más antiguos en cartelera

“Una batalla tras otra”

"Belén"

“El conjuro 4: Últimos ritos”

"Otro viernes de locos"

“Homo Argentum”

"Mascotas al rescate"

"Los tipos malos"

"Los cuatro fantásticos"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito"

>> Leer más: Natalia Oreiro se desmarcó de Guillermo Francella y defendió al cine argentino

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.