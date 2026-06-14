La Capital | Ovación | Kansas

Kansas City, una ciudad con alerta de pasión de los hinchas argentinos

Los fanáticos ya desembarcan en cantidad en la moderna urbe de Kansas, que es la sede del campamento de Argentina y será la sede del debut ante Argelia

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

14 de junio 2026 · 00:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
El estadio en Kansas donde Argentina debutará ante Argelia.

El estadio en Kansas donde Argentina debutará ante Argelia.

Kansas City comenzó a ser copada por los hinchas argentinos que esperan con ansiedad el estreno de la Scaloneta el próximo martes, a las 22, ante Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo 2026. En cada rincón de la moderna ciudad del centro norteamericano hay alguna camiseta de Argentina, ya poniéndole color a la previa del bautismo de fuego del vigente campeón del mundo.

La terminal aérea de la urbe cosmopolita está decorada para la ocasión, con banderas, gigantografías y afiches que promocionan los partidos que se jugarán en la ciudad. Entre ellos, claro, se destaca el debut del campeón del mundo defensor ante Argelia.

Por ello los aviones comenzaron a aterrizar con fanáticos envueltos en banderas celestes y blancas, esos primeros locos lindos que desafiaron los bolsillos y las distancias, para embarcarse en otra ilusión renovada.

Todos coinciden en que ver a Lionel Andrés Messi en su última Copa del Mundo es un hecho histórico que pasará a la eternidad del fútbol.

Las sensaciones que provoca el mejor de todos

“Ver a Leo con la camiseta argentina en su último gran show es impagable”, le confió a La Capital, Mariano, un cordobés fanático del Instituto donde surgieron dos de los primeros campeones mundiales, Osvaldo Ardiles y un Mario Alberto Kempes que se haría famosos en Central. Ya estaba en el aeropuerto enfundado con un buzo con todos los ídolos futbolísticos argentinos.

>>Leer más: En la sonrisa del Dibu Martínez se advierte titularidad en el debut de Argentina en el Mundial

Ya llegando al centro de la ciudad los modernos edificios empiezan a hacerle chichones a las praderas verdes, que ahora están brillantes por el intenso sol del verano que está cada vez más cerca en este lado del mundo.

Claro que hoy el sitio más argento de Kansas está en torno del hotel Origin, un sitio de alojamiento austero que está a los pies del impactante río Misuri, de color marrón y gran caudal, que a la distancia se asemeja al Paraná que baña la costa rosarina. Ese es el campamento de la selección.

Allí está el foco del aguante de los hinchas argentinos, que esperan ver que algún jugador se asome al balcón o salude desde la valla, lo que ocurre muy de vez en cuando. Igual estar ahí los hace sentir como guardianes de los campeones del mundo y también del máximo trofeo conquistado en Qatar en 2022.

La casa rodante que espera por Argentina

Un ejemplo es el de Hernán Romero, que armó una casa rodante en Nueva York y está dispuesto a seguir los pasos de la Scaloneta en cada rincón de Norteamérica. “Quiero que Messi me firme el bombo”, le rogó el nacido en el gran Buenos Aires al capitán argentino, aprovechando que el pedido saldrá en el diario de la ciudad natal del Diez rosarino.

>>Leer más: Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

En tanto, a unos 20 minutos del hotel está el impactante estadio de Kansas City, el escenario del partido de Argentina. Sus tribunas tienen forma de “tazón” y por ello los lugareños aseguran que es el estadio más bullicioso del mundo porque hace las veces de caja de resonancia.

Un estadio a la medida de los simpatizantes albicelestes

Tal vez el martes la hinchada argentina lo haga más bochinchero aún, por la pasión que despierta el equipo campeón del mundo, en lo que será su primer partido en la defensa del título.

El estadio ahora está literalmente blindado, con cientos de obreros trabajando para dejarlo a punto para la presentación argentina. Estará colmado y en la reventa se habla de hasta 2 mil dólares. Una locura, donde alguno seguro estará dispuesto a perder la cabeza.

La calma de Kansas está alterada. No fue por una tormenta, un tornado ni ningún fenómeno meteorológico. Desde la ciencia nadie le encuentra explicación. Es el síndrome del Mundial y la pasión argentina. Y la historia recién empieza.

Noticias relacionadas
El árbitro Marciniak habla con Messi durante la final entre la selección argentina y Francia en Qatar 2022.

Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

Dos potencias, mano a mano. Hakimi y Vinicius, autor de un golazo. Brasil y Marruecos mostraron potencial.

Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Lionel Messi recordó sus 20 años jugando en los Mundiales con la selección argentina. 

Messi está afilado en su sexto Mundial y recordó los 20 años del primero

El plantel de Newells se mueve en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, con un grupo de 30 jugadores.

Newell's: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Lo último

Kansas City, una ciudad con alerta de pasión de los hinchas argentinos

Kansas City, una ciudad con alerta de pasión de los hinchas argentinos

Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

La fuerza desplegó múltiples operativos para dar con los autores del asesinato del agente Rodolfo Manfredi, en los que también se incautaron armas y drogas

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos
La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño
la ciudad

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases
Ovación

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Ovación
Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia
Mundial 2026

Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Messi está afilado en su sexto Mundial y recordó los 20 años del primero

Messi está afilado en su sexto Mundial y recordó los 20 años del primero

Policiales
Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos
policiales

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La Ciudad
La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño
la ciudad

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario
policiales

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Prohibición de cuidacoches: La mejor política criminal es una buena política social
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newells, Saúl Salcedo
Ovación

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
La Ciudad

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newells Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné
Ovación

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Crimen del policía federal en Rosario: Es un héroe, lo vamos a despedir como tal
Policiales

Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni
Política

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera
Policiales

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura
La ciudad

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
La Ciudad

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei
Política

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas
Policiales

Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
Policiales

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%
La Ciudad

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe
Política

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados
Policiales

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos
La ciudad

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos