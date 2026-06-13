Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

El polaco Symon Marciniak, juez de la final de Qatar 2022, tuvo una actuación polémica para los argelinos en el partido que jugaron en la Copa Árabe 2021

El árbitro Marciniak habla con Messi durante la final entre la selección argentina y Francia en Qatar 2022.

La selección argentina comenzará la defensa del título mundial con el mismo árbitro que dirigió el día que se consagró en Qatar 2022: el polaco Szymon Marciniak. Su nombramiento no causó reproches por el lado argentino, a diferencia de lo que sucede en Argelia, rival del conjunto de Lionel Scaloni.

El juez es mirado de reojo por los argelinos porque entienden que tuvo un mal desempeño en un partido que jugaron en la Copa Árabe 2021.

Marciniak fue el responsable de impartir justicia en dos partidos de trascendencia para el conjunto de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo de Qatar. La definición del título entre Argentina y Francia, que el conjunto nacional ganó en los penales tras empatar 3 a 3 y en el 2 a 1 del representativo albiceleste sobre Australia por los octavos de final.

Otro antecedente del árbitro en un partido mundialista de Argentina fue en el 1 a 1 contra Islandia por la fase de grupos de Rusia 2018.

Un juez con buenos antecedentes

Marciniak es un juez reconocido, que tuvo a cargo la final de la Liga de Campeones de 2023 entre Inter y Manchester City. Fue el séptimo árbitro de la historia que le tocó una definición de la Copa del Mundo y una Liga de Campeones.

Pese a este reconocimiento, el árbitro polaco, quien el martes estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, es mirado con algo de recelo en Argelia.

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Es que recordaron su desempeño en la semifinal de la Copa Árabe 2021 entre Qatar, país anfitrión, y Argelia, a la postre campeón.

Con Argelia arriba en el marcador por 1 a 0, Marciniak adicionó 8’, algo que consideraron inexplicable. Qatar llegó al empate u Hubo protestas de los argelinos por entender una falta previa en el gol. Por las interrupciones, el árbitro hizo jugar hasta el minuto 119.

A los 117’, Argelia falló un penal pero logró el 2 a 1 en el rebote. Ganó y luego venció en la final y se consagró.

Pero lo sucedido con el juez no les dejó ningún recuerdo grato y los puso en alerta.

El entrenador de Austria renovó a días del debut

A días del estreno del seleccionado de Austria, contra Jordania, por el mismo grupo F de Argentina, su entrenador Ralf Rangnick renovó el contrato hasta 2028. La ampliación del vínculo refleja el interés en la continuidad del técnico alemán, más allá de cómo le vaya en la actual Copa del Mundo.

Rangnick era pretendido por Milan para suceder Massimiliano Allegri y en Austria existía preocupación ante la imposibilidad de competir con el dinero ofrecido por la entidad italiana. Pero el técnico decidió continuar al frente de la selección de Austria.

La Asociación Austríaca de Fútbol informó sobre la renovación del contrato del entrenador y manifestó: “Bajo la dirección de Ralf Rangnick, la selección austríaca ha experimentado un desarrollo excepcional tanto dentro como fuera del terreno de juego en los últimos años y se ha consolidado en el panorama internacional”.

Rangnick conduce al seleccionado austríaco desde 2022, alcanzando los octavos de final en la Eurocopa 2024.

Jordania se instala en San Francisco

Para la selección de Jordania, la participación en el Mundial es un logro en sí mismo. Nunca jugó la Copa del Mundo y por eso existe tanta expectativa en el partido del martes contra Austria en San Francisco, donde se instalará este domingo.

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Existe entusiasmo en la delegación jordana, y también la confianza de cumplir un papel decoroso desde el mismo encuentro del debut. Entienden que servirá la estadía de San Francisco desde tres días antes del compromiso para entrar en clima.

El cuerpo técnico encabezado por Jamal Sellami incluso programó los entrenamientos en el mismo horario que se disputará el partido contra los austríacos.

Para el entrenador tiene una enorme importancia la concentración y la disciplina táctica para estar a la altura del debut. Es lo que intenta transmitirles a sus futbolistas

El plantel mismo habla del espíritu de lucha y el compromiso colectivo como herramientas claves para tener un nivel digno.