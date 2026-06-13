Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne Un comerciante denunció el robo, condujo a la policía adonde estaban los ladrones y pudo recuperar la mercadería 13 de junio 2026 · 17:09hs

Efectivos del Comando Radioeléctrico accionaron ante una denuncia por robo y pudieron recuperar un envío de carne de vaca sustraída en un local de Cochabamba al 5900, en la zona oeste de Rosario. En el procedimiento, detuvieron a cuatro personas y secuestraron dos armas blancas.

Las acciones ocurrieron este viernes por la noche, luego de que la propia víctima siguiera a los sospechosos y guiara a los efectivos hasta el lugar donde intentaban ocultarse.

Todo sucedió alrededor de las 20.30 en Cochabamba al 5900, mientras que las detenciones se concretaron pocos minutos después en una vivienda de Pasaje Español al 6000. Según informaron fuentes policiales, un llamado alertó sobre un robo calificado y que el damnificado se encontraba siguiendo a los autores.

Denuncia y seguimiento de los ladrones Para recuperar la mercadería, personal del Comando Radioeléctrico se entrevistó con un hombre de 47 años, quien aportó datos precisos sobre la dirección que habían tomado los sospechosos. Con esa información, los agentes llegaron hasta una vivienda donde observaron a varios individuos ingresando a un inmueble. Tras un rápido despliegue, lograron detener a los presuntos autores y recuperar los elementos robados.

>> Leer más: Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy Durante el procedimiento fueron aprehendidos Federico Maximiliano B. (26), Thiago Bautista O. (19) y Edgardo Derbin O. (48). Además, fue demorada Vanesa Lorena E. (48), acusada de entorpecer el accionar policial. Los efectivos secuestraron aproximadamente 20 kilos de carne y dos armas blancas de grandes dimensiones que quedaron a disposición de la Justicia. Todos los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 32º por razones de jurisdicción.