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Brasil pasó por todos los estadíos ante un duro Marruecos y fue empate en el debut del Mundial

Brasil y Marruecos cumplieron con las expectativas de ser uno de los más atrapantes de la primera fecha del Mundial. Empataron 1 a 1.

13 de junio 2026 · 21:13hs
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Dos potencias

AP

Dos potencias, mano a mano. Hakimi y Vinicius, autor de un golazo. Brasil y Marruecos mostraron potencial.

Brasil y Marruecos prometían uno de los duelos más atrapantes de esta primera fecha del Mundial 2026 y cumplieron. Con momentos para cada uno y dos golazos que cerraron un empate 1 a 1 para los dos claros candidatos del Grupo C. Luego jugaban Escocia y Haití.

Desde el momento en que el sorteo determinó que Brasil debía enfrentar al sorpresivo cuarto del último Mundial, se suponía que iba a ser un partido para no perderse. Y así fue. Los dos pugnaron por la victoria, Marruecos se relamió primero pero el equipo de Carlo Ancelotti se ilusionó después.

Marruecos fue osado, le faltó el respeto a la laureada selección brasileña, más por historia que por un presente que no entusiasma todavía. No por nada estrenó en este Mundial la conducción de un técnico italiano, muy reconocido por supuesto, como Ancelotti.

El golazo de apertura de Marruecos

Fue la verdeamarelha la que empezó con posesión, mientras Marruecos se paraba para la contra. Y bastó que llegara un pase filtrado fantástico entre los centrales brasileños y la exquisita definición de Ismael Saibari, quien remató de lujo por encima de la salida apresurada de Alisson Becker.

La jugada fue una buena recuperación de Bilel El Khanouss recuperó, Noussair Mazraoui encontró a un brillante Azzedine Ounahi, que dejó mano a mano a Saibari con un tremendo pase que encontró muy mal parado a Gabriel Magalhaes. Y el delantero del PSV facturó.

Fue un mazazo para Brasil, que durante largos minutos estuvo aturdido y a merced de la voracidad marroquí, que vio que podía. Así, jugó muy cerca de Allison y el segundo parecía al caer.

El golazo del empate de Brasil

Pero Brasil no tendrá el juego colectivo de otrora pero sí brillantes individualidades. Y apareció la mejor, la de Vinicius. Recibió en el área, enganchó ante Neil El Aynaoui y despachó un tremendo bombazo que hizo que el vuelo de Yassine Bounou fuera para la foto.

Entre los 21' del gol marroquí y los 32' del btasileño mediaron apenas 11 minutos. Pero pasó de todo. Después el juego fue bajando el ritmo, aunque los dos fueron ambiciosos para buscar sus chances y las tuvieron de ambos lados.

No pasó de eso. Al cabo un 1 a 1 que colmó las expectativas de los neutrales y que, tal vez, haya dejado mejor parado a Marruecos, que empieza a saberse un seleccionado que puede mezclarse con los de la elite. Aunque Brasil sigue tambaleando en ese grupo.

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