Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Las obras proyectan la modernización de las plataformas y la puesta en valor integral del complejo, además de la construcción de un nuevo sector operativo

La finalización de los muelles de la Terminal Fluvial está cada vez más cerca. Con una fecha límite de culminación de trabajos prevista para agosto , desde el gobierno provincial anticiparon que la obra registra un avance del 65% . En las próximas semanas concluirán las tareas de ingeniería estructural, para dar paso a las intervenciones arquitectónicas y la puesta en valor integral de todo el entorno.

La obra contempla la construcción de un nuevo sector operativo sobre la línea de muelle existente, sustentado por un sistema de fundaciones integrado a los pilares históricos del frente fluvial . La idea es preservar el valor patrimonial del muelle y ampliar sus posibilidades de uso .

Tras las primeras etapas, centradas en la ejecución de fundaciones profundas y en la preparación del terreno, durante los últimos meses se avanzó en el armado y hormigonado de la estructura principal de la nueva plataforma.

Obras en La Fluvial

La iniciativa se enmarca en el trabajo que desarrolla la Secretaría de Transporte y Logística para fortalecer el sistema portuario santafesino y optimizar las condiciones operativas de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Al mismo tiempo, busca consolidar a Rosario como un nodo de servicios fluviales y comercio exterior, articulado con las cadenas agroindustriales, el turismo náutico y las economías regionales del centro y norte del país.

En ese contexto, la obra generará las condiciones necesarias para el regreso de servicios emblemáticos, como el Barco Ciudad de Rosario, y favorecerá la creación de nuevos circuitos recreativos y turísticos vinculados al río.

>> Leer más: Al final, el Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

"Es un paso más para transformar el transporte fluvial de pasajeros en la ciudad y apostar por nuevas conexiones que sigan impulsando el turismo", sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini.

El fin de la obra, ejecutada por el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, es recuperar y modernizar un sector histórico del frente costero rosarino.