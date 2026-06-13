El tiempo en Rosario: la temperatura se acercará a 0º para empezar a despedir el otoño Se espera un domingo frío, en el que los valores que registrarán los termómetros harán olvidar la humedad que se posó sobre la ciudad durante casi dos semanas 13 de junio 2026 · 19:39hs

Celina Mutti Lovera / La Capital El frío vuelve a Rosario y el tiempo empezará a mostrar signos invernales.

Luego de un sábado inestable y fresco, Rosario vivirá un brusco descenso de temperatura este domingo y el tiempo se volverá invernal, a pocos días del fin del otoño. La mínima se acercará a 0º pero la buena noticia es que el cielo, por fin, se despejará por completo.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo con una leve probabilidad de lloviznas durante la madrugada, único momento en el que habrá alguna chance de inestabilidad. Para el resto del día, el cielo estará mayormente despejado y apenas se esperan algunas nubes pasajeras.

La nota de la jornada la darán los termómetros. Tras varios días en los que las temperaturas máximas oscilaron entre los 15 y los 18 grados, este domingo se espera que ese valor apenas llegue a los 12º y que la atención se centre aún más en la mínima, que será de 3º.

El fin de semana largo cerrará el lunes con condiciones parecidas a las del domingo, ya que se espera una temperatura mínima de 4º pero una máxima que repuntará un poco, hasta los 16º.