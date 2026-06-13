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Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

La PDI actuó con perros y drones en el barrio 7 de Septiembre, en un enclave en el que hace años hay "soldaditos" que comercializan estupefacientes al menudeo

13 de junio 2026 · 17:55hs
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Los tres aprehendidos por la PDI luego de los allanamientos por venta de drogas en barrio 7 de Septiembre.

Los tres aprehendidos por la PDI luego de los allanamientos por venta de drogas en barrio 7 de Septiembre.

Tres personas fueron aprehendidas durante una serie de allanamientos realizados en barrio 7 de Septiembre, en la zona noroeste. La investigación se dio a partir de la detección por parte de efectivos provinciales de lugares de venta de drogas al menudeo.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, bajo las directivas de la fiscal Brenda Debiasi, del Equipo Especializado en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los allanamientos fueron en Pecán al 7800, Manuel de Estrada al 7700 y en la vía pública, sobre Cachi al 1500, donde los investigadores concentraron buena parte de las tareas de vigilancia. La causa se inició a partir de denuncias de vecinos que advertían sobre presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes en distintos sectores del barrio, principalmente en inmediaciones de una plaza pública.

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A partir de esos datos, los investigadores realizaron tareas de inteligencia criminal que permitieron identificar movimientos de transacción de estupefacientes en ese espacio público y a las personas que estarían involucradas en esa actividad. Uno de los momentos más importantes del operativo se produjo durante una inspección aérea realizada con un drone de la División Microtráfico de la PDI. El dispositivo captó imágenes de uno de los sospechosos cuando ocultaba dosis de cocaína dentro de una casilla destinada al suministro de gas.

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Drogas en la plaza

En paralelo, los perros Kenzo y Bono, pertenecientes a la Sección Canes de la PDI, participaron de la búsqueda de estupefacientes. Los ejemplares detectaron envoltorios ocultos debajo de mesas de cemento en la plaza y también localizaron droga escondida en la planta del pie de uno de los identificados. Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos Alexis B. (32), Juan Manuel B. (30) y Kevin E. (24). Según destacaron los vecinos, "hace años que se vende ahí, estos son soldaditos, pibes que están limados".

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Además, se secuestraron diez envoltorios de cocaína con un peso total de 10,9 gramos, marihuana por 14,5 gramos, tres teléfonos celulares, 328.900 pesos en efectivo y otros elementos considerados de interés para la investigación. Por disposición de la fiscal Debiasi, todos los elementos hallados quedaron secuestrados y los sospechosos fueron puestos a disposición de la Justicia.

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