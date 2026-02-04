La Capital | La Ciudad | provincia

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos para el comienzo del ciclo lectivo

El primero fue un jardín de infantes en el departamento Iriondo. A lo largo de esta gestión se terminaron o están a punto de hacerlo unos 54 edificios escolares

4 de febrero 2026 · 10:08hs
La provincia inauguró un nuevo edificio para el jardín Nº 381.

La provincia inauguró un nuevo edificio para el jardín Nº 381.

De acara al inicio del nuevo ciclo lectivo, previsto para el próximo 2 de marzo, el gobierno santafesino se apresta a inaugurar siete establecimientos educativos. Este martes el gobernador Maximiliano Pullaro participó del corte de cinta de un jardín de la localidad de Salto Grande, en el departamento Iriondo.

El mandatario santafesino recorrió localidades del sur santafesino, donde supervisó obras que se llevan adelante con fondos provinciales y dejó inaugurado un nuevo jardín de infantes. Allí destacó la apuesta del gobierno santafesino por la educación, a la que consideró “fundamental para fortalecer a la sociedad”.

Obras de la provincia

El gobernador destacó la inversión del gobierno de Santa Fe en infraestructura educativa, y adelantó que son siete las instituciones que se inauguran en la provincia antes de que empiecen las clases este 2026. “En lo que va de nuestra gestión ya llevamos 54 escuelas terminadas o casi terminadas”, destacó.

“Para nosotros la educación es fundamental”, remarcó Pullaro, y agregó: “Llevamos adelante la construcción de 764 aulas para que el sistema educativo tenga la infraestructura que necesita. Estamos convencidos que es el camino, trabajando juntos, que si los santafesinos nos ponemos hombro con hombro, espalda con espalda, a esta provincia realmente la sacamos adelante y vamos a ser ejemplo en la República Argentina”.

Finalmente, el mandatario santafesino expresó: “A mí me pone muy contento que muchos niños y que muchas niñas puedan tener la infraestructura educativa que necesitan y que merecen, y que la puedan disfrutar pero también aprender, la única manera que tenemos nosotros de fortalecer a esta sociedad”.

jardin

Inicio de clases

El ministro de Educación, José Goity, valoró la decisión del gobernador Pullaro al iniciar la gestión de que “se tenían que culminar todas las obras que estaban iniciadas y las que estaban en proyecto y las que no habían empezado, se tenían que empezar y se tenían que terminar”.

Respecto al calendario 2026, desde el Ministerio de educación aseguraron que las clases en los distintos niveles (menos en superior) comenzarán el lunes 2 de marzo y terminarán el 18 de diciembre. Por su parte, el receso invernal será del 6 al 17 de julio.

La recorrida del martes por el departamento Iriondo incluyó a Lucio V. López, donde visitó la obra del gasoducto, la cual se encuentra licitada y con materiales acopiados. También Bustinza, para supervisar la obra de desagüe de calle Uruguay, que es financiada por el Ministerio de Obras Públicas por un valor de $ 800 millones; y finalmente en Salto Grande dejó inaugurado el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 381, que se construyó "para ofrecer un espacio seguro, funcional y de calidad para la primera infancia".

“No todos los chicos, lamentablemente, pueden ser escolarizados de la misma manera”, sostuvo Goity sobre el crimen de Jeremías Monzón.

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

La estrella del ex Paseo Star. Rumbo incierto en el edificio

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Un árbol cayó sobre una moto en la que iban dos personas en San Lorenzo y Riccheri

Fuerte viento: un árbol cayó encima de una pareja que iba en moto en Pichincha

Aguas Santafesinas contempla nuevos aumentos

Aguas Santafesinas analiza suba de tarifa: se viene un aumento para el segundo bimestre

Realizaron una presentación en el Ministerio Público de la Acusación para detener el accionar de profesionales "truchos". Cómo detectar si se trata de impostores
