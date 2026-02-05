Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Durante el año pasado, en los seis comedores de la Universidad Nacional de Rosario se entregaron casi 900 mil raciones. Una política que garantiza permanencia

El comedor del área Salud es uno de los seis que funcionan gestionados por la UNR.

Entre febrero y noviembre del año pasado, en los seis comedores que dependen de la Universidad Nacional de Rosario se entregaron casi 900 mil menúes , un número que marca la importancia de esta política que en muchos casos está íntimamente ligada con la permanencia de los estudiantes en las aulas. El próximo lunes, estos espacios volverán a abrir sus puertas, ofreciendo almuerzos y cenas por $1.800 pesos y desayunos por $ 950 . Los mismos precios que el año pasado.

La reapertura de los comedores coincide con la vuelta de la actividad a las facultades de la UNR. Ya desde esta semana, estudiantes y docentes volvieron a poblar las aulas. Entre cursillos de ingreso y horarios de consulta previos a los exámenes de febrero, los universitarios empezaron a despedirse de las vacaciones de verano.

Durante este mes abrirán de 7.45 a 16, mientras que a partir de marzo retomarán su horario habitual, extendiendo su actividad hasta las 22.

Cerrados durante la última dictadura militar, los comedores universitarios volvieron a levantar sus persianas a partir de 2012. Actualmente, hay seis en funcionamiento, en las inmediaciones de cada una de las 13 facultades : el comedor Centro, de Córdoba 1917, es el lugar de encuentro de los alumnos de Abogacía, Ciencias Económicas y Humanidades; el de la Siberia (Riobamba y Berutti) alimenta a quienes cursan carreras en el Centro Universitario Rosario; la nómina se completa con el del Area Salud (Ricchieri 690), el de Ingeniería, en Pellegrini 250 y los comedores de Casilda y Zavalla.

Todos comparten el mismo objetivo, ofrecer un menú diario a un precio muy accesible y fomentar lugares de encuentro para los distintos actores que conforman la comunidad universitaria.

Almuerzo y cena

Desde el próximo lunes, todos los comedores abrirán de 7.45 a 16, ofreciendo la posibilidad de que los alumnos retiren sus viandas. Para los estudiantes, los desayunos cuestan $ 950 y el almuerzo o cena, $ 1.800. Mientras que para docentes y no docentes el valor de los menúes es de $ 4.200. Son precios subsidiados por el mismo presupuesto de la UNR.

Para acceder a los comedores, los estudiantes que ya hayan usado el servicio no tienen que volver a inscribirse, sino que mantienen su cuenta activa en la web donde eligen y reservan los menúes.

Los estudiantes regulares que aun no usaron el servicio tienen que inscribirse en cualquiera de los comedores, presentando el certificado de alumno regular vigente y el documento nacional de identidad.

Los ingresantes, en tanto, deben presentar constancia de inscripción definitiva y documento.

Los estudiantes de escuelas medias de la UNR también pueden acceder a los comedores presentando el certificado de alumno regular. Los docentes y no docentes se inscriben con recibo de sueldo y DNI.

Una política sostenida

Los comedores forman parte de las políticas de Bienestar Universitario que, destacan desde la UNR, se consolidaron como una estrategia central para sostener la igualdad de oportunidades. La oferta de becas, residencias, orientación, salud mental y deporte forman parte de un entramado de herramientas que permitió acompañar las trayectorias académicas y personales de estudiantes, docentes, no docentes y graduados.

Aún en un contexto económico adverso, como el atravesado durante los últimos dos años, la UNR mantuvo sus estrategias orientadas a garantizar el acceso, permanencia y egreso de sus estudiantes.