Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

El rosarino cayó frente al italiano Andrea Pellegrino por 1/6, 6/4 y 6/2 en uno de los partidos de octavos de final en el Jockey Club

Pablo Mihal

4 de febrero 2026 · 22:08hs
Luciano Ambrogi terminó con mucho dolor en la zona de la cintura y el final del partido se le hizo cuesta arriba.

Luciano Ambrogi terminó con mucho dolor en la zona de la cintura y el final del partido se le hizo cuesta arriba.

El viento, que fue el gran protagonista de la mañana, atemperó su rigor a la tarde y se pudo jugar con normalidad la cuarta jornada del Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, donde Luciano Ambrogi, el único rosarino que quedaba en competencia en el torneo de singles, llegó al final del camino tras caer ante el italiano Andrea Pellegrino 1/6, 6/4 y 6/2 en uno de los partidos de octavos de final.

El crédito local arrancó bien, le quebró el saque al italiano en el primer game, en el tercero y en el quinto, el italiano quebró en el sexto, pero inmediatamente el rosarino volvió a tener el protagonismo para cerrar un primer set inolvidable de 6/1, donde la precisión y contundencia jugaron sus cartas.

El segundo set arrancó mal parido, el italiano le quebró el saque y se puso rápidamente en ventaja. La lógica levantada del europeo respondía a la obligación por dar vuelta un resultado adverso. Como si hubieran invertido los roles, ahora era el rosarino el que se mostraba más errático. El italiano, en tanto, conservó la diferencia para cerrar el set 6/4.

En el tercer set, una molestia física le jugó una mala pasada. Lo atendió el médico, siguió, pero ya no era el mismo que en el primer set. Jugó a media máquina y así y todo ganó su servicio y se puso 3-2. La gente, en la tribuna, lo trató de levantar anímicamente, pero el dolor en la cintura pudo más al punto que lo dejó fuera de carrera. No quiso abandonar y peleó hasta el final. El italiano siguió su camino, quebró el saque del rosarino una vez más y se encaminó al triunfo por 6/2 que lo depositó en cuartos de final.

En la previa

Previo al choque, el taiwanés Chun Hsin Tseng superó a Facundo Mena 6/3 y 7/5 y, al igual que Pellegrino, se metió en los cuartos de final de este torneo, un evento oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour y otorga 125 puntos de ATP para el campeón. Igual camino tomó Valerio Aboian, un verdadero perdedor afortunado (había sido eliminado y fue reincorporado al cuadro por la baja de Navone) quien venció al español Nikolas Sánchez Izquierdo 7/5 y 6/4.

El restante partido de singles y que acaparó la atención del público asistente a las impecables canchas del Jockey Club fue el que disputaban Juan Manuel Cerúndolo y Juan Bautista Torres al cierre de esta edición.

La mayor actividad de la jornada fue en dobles. Mientras Ambrogi jugaba en el cancha central, en la cancha 2, el otro rosarino, Renzo Olivo (eliminado del torneo de singles el martes a la noche por Juan Manuel La Serna por 6/4, 2/6 y 6/3) en pareja con Andrea Collarini venció a la dupla integrada por el brasileño Paulo Andre Saraiva Dos Santos y Gonzalo Villanueva por 6/4, 2/6 y 10/8 para acceder a la siguiente instancia.

Al cierre de esta edición, el binomio integrado por el rosarino Luciano Ambrogi (quien pese a tener la dolencia insistió en jugar) y Mateo Del Pino enfrentaba a la pareja conformada por el mexicano Miguel Reyes Varela y el brasileño Fernando Romboli; Santiago De la Fuente-Juan Bautista Torres (que minutos antes había jugado en singles) se medía con Pedro Boscardin Díaz, de Brasil y Guido Iván Justo; el peruano Conner Huertas del Pino y el brasileño Bruno Oliveira ante el uruguayo Ignacio Carou y el argentino Facundo Mena; mientras que la pareja italiana Marco Cecchinato-Andrea Pellegrino se medían con Valerio Aboian y Tomás Farjat, en el partido que le bajó el telón al día miércoles.

