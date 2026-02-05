La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia

Después del receso, se reúne la comisión bicameral de Acuerdos. Pliegos de la Corte Suprema, el MPA y el Enress, en agenda

La Legislatura santafesina retoma la actividad después del receso de enero.

Después del receso de enero, la Legislatura definirá el cronograma en que tratará los pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial y otros organismos. Entre ellos, tres cargos en la Corte Suprema de Santa Fe .

Con ese objetivo, este jueves, a las 14.30, se reunirá la comisión bicameral de Acuerdos, presidida por la diputada socialista Lionella Cattalini.

Por la Cámara baja integran el cuerpo también los socialistas Antonio Bonfatti y Gisel Mahmud, la radical Silvana Di Stefano, el javkinista Ariel Bermúdez, el peronista Marcos Corach, Astrid Hummel, del PRO, y Emiliano Peralta, del bloque de Amalia Granata.

Los representantes del Senado son Joaquín Gramajo (9 de Julio), Orfilio Marcón (General Obligado), Felipe Michlig (San Cristóbal) y Armando Traferri (San Lorenzo).

Reunida en pleno, la comisión ordenará el plan de trabajo para las próximas semanas.

Entre diciembre y enero, el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura una batería de propuestas para cubrir vacantes en la Justicia y organismos públicos.

image La diputada socialista Lionella Cattalini, presidenta de la comisión bicameral de Acuerdos.

Para cubrir las máximas autoridades del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial 3, con cabecera en Venado Tuerto, el Ejecutivo propone a Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional y a Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional.

Ambos serán entrevistados en el marco de la comisión. Así, los dictámenes estarán listos para ser aprobados en la Asamblea Legislativa convocada para el 12 de febrero.

Ese mismo día podrían tratarse otros dos pliegos enviados por el Ejecutivo. El gobernador postula a la exconcejala santafesina Adriana Molina como vocal del Tribunal de Cuentas y al expresidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) Hugo Marcucci como director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

Las vacantes en la Corte Suprema

En cambio, el tratamiento de los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema quedó para el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, mucho más extenso después de la reforma constitucional.

Este año será la primera vez que el gobernador abrirá las sesiones el 15 de febrero y no el 1 de mayo, como establecía la Constitución de 1962.

El gobernador propone para el máximo tribunal a Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.

La nominación busca un equilibrio sectorial y geográfico: Maciel es el secretario administrativo del Senado y representa al centro de la provincia, Alurralde es juez federal y viene del norte y Genghini está ligada a los colegios profesionales y expresa al sur.

image Maciel, Genghini y Alurralde, los nombres propuestos por Pullaro para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

La alianza oficialista Unidos tiene amplia mayoría en ambas Cámaras, así que los pliegos tienen el camino allanado para ser aprobados.

Sin embargo, para que los dictámenes de Maciel, Alurralde y Genghini puedan ser tratados se debe abrir un proceso que incluye entrevistas a los candidatos y la posibilidad de recibir impugnaciones. Al no concretarse esos requisitos, la aprobación por parte de los legisladores será en marzo.

Maciel, Alurralde y Genghini reemplazarán a Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, quienes expresaron públicamente su intención de retirarse de la Corte a partir de septiembre.

El debate de la nueva ley orgánica de municipios

Además de la reunión de la comisión de Acuerdos, será un día cargado de encuentros para llegar a acuerdos sobre la nueva ley orgánica de municipios.

Los referentes parlamentarios de Unidos se reunirán con el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, concejales de la capital provincial, los bloques de diputados y senadores del oficialismo y el Foro de Intendentes de la UCR.

Para la semana próxima está programada una reunión con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y los concejales de Unidos.