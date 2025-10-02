Estrenos de cine en Rosario: terror argentino y extranjero, animaciones y el regreso de viejos títulos

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 2 de octubre. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

"Nadie va a escuchar tu grito" es la nueva película argentina disponible en las salas de cine rosarinas

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades . Este primer jueves de octubre, la cartelera se renueva en Rosario con propuestas para todos los gustos. Además, por la Fiesta del Cine, vuelven a la cartelera los estrenos favoritos de los últimos meses.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Bajo la dirección de Mariano Cattaneo , “Nadie va a escuchar tu grito” cuenta una historia argentina, suspensiva y sobrenatural. La actuación está en manos de Sol Wainer, Byron Barbieri y Germán Baudino.

Mientras el país está pendiente al Mundial de Italia durante los años 90 , un psicópata aprovecha los partidos de Argentina para cometer brutales asesinatos. Micaela, una joven que trabaja en una disquería, descubre que el asesino está vinculado con su trabajo gracias a una pista musical clave. Mientras intenta descubrir la identidad del criminal, toma consciencia de un detalle esencial: ¿cuántos partidos quedan antes de que sea su turno?

“Animales peligrosos” - Australia - (Título Original: “Dangerous Animals”). 98 minutos.

Del director australiano Sean Byrne llega a los cines una película de terror caracterizada por el suspenso y la tensión.

En “Animales peligrosos”, Zephyr, una surfista rebelde, es secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones y llevada a su bote mar adentro, donde nadie puede oír sus gritos. En una carrera a contrarreloj, la joven deberá enfrentarlo e intentar escapar antes de convertirse en su próximo sacrificio.

“Dibujos imaginarios” - Estados Unidos - (Título original: “Sketch”). 92 minutos.

En esta animación de fantasía la diversión y la imaginación son protagonistas. Con la dirección de Seth Worley, una conmovedora historia de monstruos se apodera de la pantalla.

Cuando los peculiares e impredecibles dibujos de una niña cobran vida, se desata un caótico escenario. Mientras el pueblo se desmorona, toda la familia deberá superar sus duelos y unirse para luchar contra ellos.

“Ne Zha 2” - China. 143 minutos.

Una animación llega desde oriente para toda la familia. Bajo la dirección de Jiaozi, la película continúa la taquillera “Ne Zha”, la historia del niño demonio criado por humanos.

En esta secuela, Ne Zha forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, en una batalla épica para proteger a sus clanes que dejará sus cuerpos al borde de la destrucción. En consecuencia, Ne Zha deberá emprender un viaje para ayudar a Ao Bing y en este descubrirá una conspiración que desencadenará una guerra devastadora entre el bien y el mal. Así, tendrá que encontrar la forma de defender lo que más aprecia.

“Los extraños: capítulo 2” - Estados Unidos. 96 minutos.

Se trata de la secuela directa de “The Strangers: Chapter 1” (2024) y la segunda de una trilogía. Al descubrir que una de sus víctimas, Maya, sigue viva, tres maníacos enmascarados regresan más brutales e implacables que nunca. Por su parte, la joven, sin ningún lugar a donde huir y sin nadie en quien confiar, debe luchar por su supervivencia en otro agitado capítulo de terror.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 2 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de septiembre en cartelera

“Una batalla tras otra”: (Drama/Acción) el malvado némesis del revolucionario y fracasado Bob resurge al mismo tiempo que su hija desaparece. Así, se desatará una lucha para encontrarla en la que deberá superar su pasado.

(Drama/Acción) el malvado némesis del revolucionario y fracasado Bob resurge al mismo tiempo que su hija desaparece. Así, se desatará una lucha para encontrarla en la que deberá superar su pasado. "Hamilton": (Musical) El musical cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Fusionando hip-hop, jazz, R&B y Broadway.

(Musical) El musical cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Fusionando hip-hop, jazz, R&B y Broadway. "La casa de muñecas de Gabby: la película": (Aventuras) Gabby se adentrará en una aventura para reunir a sus animalitos y salvar la casa de muñecas de las manos de una excéntrica señora llamada Vera.

(Aventuras) Gabby se adentrará en una aventura para reunir a sus animalitos y salvar la casa de muñecas de las manos de una excéntrica señora llamada Vera. "Belén": (Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal.

(Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal. "Papá por dos": (Comedia) Santiago sueña con formar una familia con Ana. Cuando ella le cuenta que está embarazada de su ex novio Pancho, se formará una nueva y compleja familia con dos papás y una mamá.

(Comedia) Santiago sueña con formar una familia con Ana. Cuando ella le cuenta que está embarazada de su ex novio Pancho, se formará una nueva y compleja familia con dos papás y una mamá. "El gran viaje de tu vida": (Romance) Sarah y David se aventuran en un viaje introspectivo a través de puertas que reviven momentos de su pasado.

(Romance) Sarah y David se aventuran en un viaje introspectivo a través de puertas que reviven momentos de su pasado. "200% Lobo": (Animación) Después de “100% Lobo”, el caniche Freddy se envuelve en otra disparatada historia donde el destino del mundo depende de él. En esta entrega, su capricho de volverse un hombre lobo finalmente se hará realidad.

"Toy Story" 30 aniversario: (Animación) Woody, el juguete favorito de Andy, teme que tras recibir su regalo de cumpleaños, un nuevo juguete llamado Buzz Lightyear, su importancia disminuya. Por ello, diseña un plan para eliminar a Buzz.

“El conjuro 4: Últimos ritos”: (Terror) Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.

Estrenos de agosto en cartelera

"Mascotas al rescate": (Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque.

(Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque. “Homo Argentum”: (Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos.

(Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. "Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.

(Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada. "La hora de la desaparición": (Terror) Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Estrenos más antiguos en cartelera

"F1"

"Los tipos malos"

"Avatar: el camino del agua"

"Una película de Minecraft"

"Mazel Tov"

"Thunderbolts*"

"Destino final: lazos de sangre"

"Lilo & Stitch"

"Misión Imposible: la sentencia final"

"Cómo entrenar a tu dragón"

"Exterminio: la evolución"

"Elio"

"Jurassic World: renace"

"Superman"

"Los cuatro fantásticos"

"Amores materialistas"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito"

