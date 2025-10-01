Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

El rosarino Tomás Pérez, surgido en Newell’s y con presente en Porto, anotó un tanto en el 4-1 de Argentina frente a Australia

Los pibes con raíces en Newell's, Acuña y Mata Pérez, celebran con sus compañeros un gol de Argentina.

La selección argentina logró una trabajosa victoria, que terminó en goleada por 4 a 1 ante Australia en el Mundial sub-20 que se desarrolla en Chile, y obtuvo el boleto a los octavos de final del certamen.

En el equipo albiceleste fueron titulares Valentino Acuña (actual jugador leproso) y Tomás Pérez (que debutó en Newell's y emigró a Porto), quien anotó el segundo grito argentino.

A los 4 minutos, el delantero Alejo Sarco le ganó la pelota a Sebastián Esposito, se fue solo ante el arquero Steven Hall y definió con serenidad por abajo, marcando el 1-0. Pero el árbitro español José María Sánchez Santos lo anuló por supuesta infracción del argentino sobre el australiano. Algo que se revirtió tras la revisión en el VAR y fue el 1 a 0.

Luego, a los 45 minutos de juego, el mediocampista ex-Newell’s Tomás Pérez aumentó la ventaja para Argentina.

Tras un pelotazo, la pelota le quedó al delantero Maher Carrizo, metió el pase al medio y el actual jugador rosarino del Porto de Portugal la punteó, marcando el 2-0.

>>Leer más: Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato que se postula a la presidencia

Argentina sufrió y después goleó

A los 25’ del complemento, el arquero Santino Barbi cometió un error garrafal saliendo fuera del área, pasó de largo y el balón le quedó a Daniel Bennie, que solo la tuvo que empujar para el 1-2.

El partido se hizo emotivo en el final, donde Argentina tuvo chances para definirlo y recién pudo hacerlo en tiempo de descuento por intermedio de Ian Subiabre. Luego llegó el cuarto grito a través de Santino Andino con un bombazo.

De esta manera la selección de Diego Placente logró su segundo triunfo al hilo, tras superar en la primera fecha a Cuba.