"Última oportunidad": Israel considerará milicianos a quienes se queden en Ciudad de Gaza

Los que permanezcan enfrentarán “toda la fuerza” israelí, advirtieron. Hamás evaluaba la propuesta de Trump para poner fin a la guerra

1 de octubre 2025 · 20:06hs
Última oportunidad: Israel considerará milicianos a quienes se queden en Ciudad de Gaza

El ministro de Defensa de Israel advirtió a los palestinos que es su "última oportunidad" para salir de Ciudad de Gaza, ya que cualquiera que se quede será considerado un partidario militante y enfrentaría “toda la fuerza” de la más reciente ofensiva israelí.

Al menos 16 palestinos murieron en distintos puntos del territorio, de acuerdo con hospitales locales, mientras Hamás evaluaba una nueva propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual tiene como objetivo poner fin a la guerra y devolver a los rehenes restantes que fueron capturados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto.

Alrededor de 400.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza, asolada por la hambruna, desde que Israel lanzó una ofensiva a gran escala el mes pasado con el objetivo de ocupar la ciudad, pero cientos de miles permanecen en el lugar, muchos porque no pueden permitirse irse o están demasiado débiles para realizar el trayecto hacia los campamentos en el sur de Gaza.

“Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que deseen hacerlo se trasladen al sur y dejen a los terroristas de Hamás aislados en Ciudad de Gaza”, escribió el ministro de Defensa, Israel Katz, en la red social X, y añadió: “Aquellos que permanezcan en Gaza serán (considerados) terroristas y partidarios del terrorismo”.

Al menos siete personas, incluidos rescatistas, murieron cuando dos ataques israelíes lanzados con pocos minutos de diferencia alcanzaron una escuela en la que se albergaban desplazados en Ciudad de Gaza, de acuerdo con el hospital Al-Ahli, a donde fueron trasladadas las víctimas. Las autoridades indicaron que al menos 30 personas resultaron heridas.

Cinco palestinos murieron más tarde cuando un ataque alcanzó a personas reunidas alrededor de un tanque de agua potable en el lado occidental de la ciudad, según reportes del mismo hospital. El Hospital Shifa indicó que un hombre falleció en un ataque contra su apartamento. Los bombardeos en el centro de Gaza cobraron la vida de otras tres personas, indicó el hospital Al-Awda.

Otro ataque alcanzó una tienda en el patio del Hospital Mártires de Al-Aqsa en la ciudad de Deir al Balah, en el centro del territorio, hiriendo gravemente a dos personas, según funcionarios del hospital.

La campaña israelí en Gaza se cobró la vida de más de 66.000 palestinos y causó 170.000 heridos más, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostiene que alrededor de la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

