La Capital | Economía | recaudación

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones

Arca informó que la elevada base de comparación profundizó la caída del impuesto a la riqueza. Los derechos de exportación bajaron 21 %

1 de octubre 2025 · 20:41hs
El director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca)

El director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Juan Pazo.

La recaudación nacional de impuestos cayó 9 % interanual en septiembre, al totalizar $15,4 billones. La baja real, es decir tras descontarle la inflación, estuvo influenciada por distintos factores. Entre ellos, una base de comparación elevada y el efecto de la suspensión por tres días de las retenciones al agro.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que dirige Juan Pazo, informó que el año pasado se registraron ingresos “extraordinarios” por el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (Reibp). Ese sistema contempla una reducción de la alícuota de ese tributo a los ricos pero el acceso exigía un pago inicial (75 %) por los bienes no regularizados.

Riqueza y retenciones

No obstante, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indicó que si se excluyera el ingreso extraordinario de Bienes Personales la recaudación también habría bajado, aunque un 2 %.

Los derechos de exportación aportaron $562.892 millones, con una mejora nominal de apenas 4,3 % y una caída de 21 % real. “Incidió negativamente la baja de aranceles dispuesta mediante el decreto 526 y la implementación del decreto 682, que habilitó transitoriamente la alícuota 0 % para los derechos de exportación de soja, trigo y maíz, cebada, sorgo, girasol, productos cárnicos, entre otros, a condición de que los exportadores cumplan con la liquidación de divisas, habiéndose alcanzado el cupo de u$s7.000 millones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)”, informó Arca.

Los derechos de importación alcanzaron los $714.912 millones, con una mejora de 76,5 %. En términos reales crecieron 33 %.

IVA y Ganancias

El Impuesto al Valor Agregado aportó $5,4 billones con una mejora nominal del 32 %, lo que implica que en términos reales se mantuvo estancado en 0 %. El componente impositivo, relacionado con el consumo, subió apenas 32,6 %.

Según el Iaraf, el principal impuesto, el IVA, habría tenido una recaudación constante en términos reales durante el mes de septiembre de 2025 respecto a septiembre 2024. Resulta importante destacar que está incidiendo negativamente en la recaudación del tributo la eliminación de la suspensión de exención de los certificados de exclusión de la percepción en la Aduana.

El segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social, habría crecido un 4,2 % real interanual, incidiendo positivamente en la recaudación del tributo el aumento de la remuneración bruta promedio y el incremento del tope máximo de base imponible.

Por su lado, el impuesto a las ganancias recolectó $2,9 billones, lo que marcó un incremento nominal de 35,7 %, y uno real del 2,8 %.

El impuesto tuvo algunos cambios en 2025. Uno de ellos tiene que ver con los anticipos de las empresas, que eran del 8,33 % en 2024 y del 11 % este año. En el caso de las personas, hubo suba por el incremento de las retenciones en los salarios.

Aún así no alcanzó a compensar la alta base de comparación del 2024, debido a que en el noveno mes se pagó el impuesto de las personas que habitualmente se paga en junio.

En créditos y débitos bancarios los ingresos totalizaron $1,2 billones, con una suba del 38 % nominal y del 4,6 % real. En tanto, en seguridad social los ingresos fueron por $ 3,6 billones, con una mejora nominal de 37,5 % y del 4,2 % real.

Cayó la coparticipación

La caída de la recaudación tributaria nacional impacta en la coparticipación y, por ende, en la pelea por los recursos tributarios entre las provincias y el gobierno nacional.

Un informe del Iaraf, en base a datos del Ministerio de Economía, indica que en septiembre los envíos sumaron $5 billones, con una baja del 10,3 %. El 93 % de las transferencias provienen de Ganancias y el IVA.

Entre enero y abril las provincias registraron un incremento de coparticipación del orden del 10 % promedio.

En mayo, al desplomarse Ganancias por el piso alto de 2024, cambió la tendencia y los resultados pasaron a ser mucho más modestos. Por su parte, la recaudación de IVA mantuvo su dinámica, de un incremento real interanual de entre 1,5 % y 2,5 %, señaló el informe.

Según Politikon Chaco, los envíos automáticos totales a las provincias cayeron un 10 %. De ellos, lo que es coparticipación pura de impuestos ascendió a $4,6 billones, registrando una baja del 0,8% real. Es el 91 % de lo remitido, de manera que el mayor desplome se debió a los envíos por leyes especiales.

Noticias relacionadas
La liquidación se aceleró con las retenciones cero

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

Las billeteras virtuales solo podrán operar dólar MEP

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

La tafifa de gas aumenta desde octubre e impacta en usuarios residenciales, comerciale sy también pymes.

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio

El martes se realizó una larga audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

Ver comentarios

Las más leídas

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Lo último

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Última oportunidad: Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza

"Última oportunidad": Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Resolvió que uno de los postulantes a la presidencia no podrá presentarse a los comicios porque no tiene la antigüedad necesaria
Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Por Lucas Vitantonio
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines
Política

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Ovación
Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Mosquera: Sabemos que la gente de Newells está desilusionada y molesta

Mosquera: "Sabemos que la gente de Newell's está desilusionada y molesta"

Policiales
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
La Región

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
La Ciudad

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Política

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la F1
Ovación

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio
Economía

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Información General

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba