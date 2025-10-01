Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato que se postula a la presidencia

La junta electoral de Newell's resolvió que uno de los postulantes a la presidencia no podrá presentarse a los comicios porque no tiene la antigüedad necesaria

La junta electoral de Newell's resolvió que el candidato Julián González no podrá presentarse en las próximas elecciones del 14 de diciembre como postulante a la presidencia del club del Parque, debido a que según el órgano que tutela los comicios no cuenta con la antigüedad necesaria.

Eso generó gran controversia con el sector político que se siente perjudicado, que hará la presentación formal en Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) para revertir la resolución.

En tanto, desde la Junta Electoral, Eduardo Arichuluaga le confió a Ovación que "la comisión electoral por 3 votos contra 2 resolvió que el candidato González, que había pedido que se le aclarara si podía presentarse como candidato a presidente, no va a poder ser porque no le dan las condiciones estatutarias. Tiene 8 años y nueve meses y necesita diez años. Desde enero de 2017 está acumulando antigüedad".

Este miércoles por la tarde la junta electoral resolvió esta situación y rápidamente desde la Agrupación Autoconvocados, que avala candidatura de González, emitieron un duro comunicado.

Malestar del sector de González

"En el día de hoy la junta electoral de Unen y Astore confirmaron que lo único que quieren es perpetuarse en el poder, proscribiendo candidatos y sin democracia con una elección express", comienza el comunicado.

Luego explican que "esta tarde tuvo lugar una nueva reunión de Junta Electoral donde los miembros Eduardo Arichuluaga, Germán Stahli y Lisandro Coronato optaron por negarle al socio elegir libremente en elecciones transparentes. En su lugar, votaron a favor de proscribir candidatos y garantizarle a Unen una elección sin discusión de ideas ni de proyectos. Buscan una elección ficticia entre Boero y D’Amico. Buscan que no exista competencia y Newell’s no es un club para los que tienen miedo a competir".

>>Leer más: Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis hasta diciembre, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Bronca de Autoconvocados contra la junta electoral

"No se entiende cómo no le permiten competir a Julián González, él es socio de ininterrumpido desde el 5 de agosto de 2010, el 3 de enero de 2017 fue registrado como socio vitalicio en la categoría pleno dentro de la Campaña de Socios Vitalicios 2016/2017 (acta Nº 4.266) tiene probada participación activa en el club, fue presidente 11 años de la filial Buenos Aires. La campaña de socios en la que ingresó garantizaba la acumulación de sus años como socio activo que dispuso expresamente que quienes se acogieran a la misma 'mantienen la antigüedad que poseían al momento de la campaña y continuarán acumulando años con el correr del tiempo'. La interpretación de la junta es política, contraria al espíritu de nuestro estatuto y de la Constitución Nacional", explicaron.

Por este motivo, Julián González se presentará en la IGPJ para intentar revertir esta situación en la que se siente perjudicado.