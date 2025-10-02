La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

La mano que va hacia el norte quedó bloqueada este jueves por el siniestro vial. También se redujo la circulación desde Córdoba por otro vuelco

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) confirmó este jueves un corte de tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires . El desvío implementado durante la madrugada se debe a un choque de camiones. En simultáneo se registraron problemas de circulación en la autopista que conecta a la ciudad con Córdoba .

En el primer caso, fuentes oficiales anunciaron el cierre de la mano que va hacia el norte debido a un siniestro vial a la altura de Fighiera . Uno de los transportes de carga volcó y quedó cruzado sobre la calzada, de modo que fue imposible mantener el paso vehicular abierto hasta las 7.30 de la mañana.

A partir de la denuncia y el operativo de emergencias, las autoridades coordinaron un desvío hacia la ruta provincial 21 por el acceso a Villa Constitución , en el kilómetro 246 de la traza. Mientras tanto, la mano contraria permanecía abierta y sin complicaciones para viajar hacia Buenos Aires.

Según fuentes policiales, el choque en la autopista tuvo lugar alrededor de las 3 de la mañana. En ese momento, las fuerzas de seguridad provinciales recibieron múltiples llamados a través del 911 porque había un camión en llamas sobre el kilómetro 256.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1973676868680507655&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN autopista Rosario Buenos Aires: corte total de tránsito en sentido a #Rosario por colisión entre 2 camiones en el KM. 255 #Fighiera. Desvíos en KM. 246 #VillaConstitución. Respetar indicaciones. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) October 2, 2025

El personal encargado del operativo confirmó que el transporte de una empresa de lácteos se había prendido fuego sobre la mano que va hacia Rosario. De inmediato pidieron ayuda a los bomberos. Asimismo, el chofer requirió asistencia porque había sufrido una crisis nerviosa frente a lo ocurrido.

A primera hora de la mañana, el tránsito en la mano ascendente continuaba cortado debido a la colisión. la APSV recomendó respetar las indicaciones en el sur del departamento Rosario, ya que para viajar hacia el norte había que salir del corredor en Villa Constitución y recién se podía retomar el camino en Arroyo Seco. El paso vehicular se reabrió parcialmente pasadas las 7.30 de la mañana, de modo que había demoras importantes para llegar a la ciudad.

En simultáneo con el operativo cerca de Fighiera, la agencia estatal reportó otro vuelco de un camión en la autopista Rosario-Córdoba. Por este incidente se restringió la circulación de la mano que va hacia el este a la altura de Carcarcañá. Voceros del organismo recomendaron circular con precaución, ya que la calzada estaba parcialmente bloqueada.