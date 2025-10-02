La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

La Ciudad
Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
Información General
Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos
El Mundo
Cierre del gobierno de EEUU: qué servicios quedan suspendidos por el momento
El Mundo
"Última oportunidad": Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza
Información General
Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida
La Ciudad
El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
Salud
Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico
Policiales
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
La Región
Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
Información General
Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
La Ciudad
Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
Policiales
Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Ovación
Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
La Ciudad
La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
Política
Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Ovación
Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1
Economía
Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía
El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
La Ciudad
Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple