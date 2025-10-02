La Capital | La Ciudad | Autopista Rosario-Buenos Aires

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

La mano que va hacia el norte quedó bloqueada este jueves por el siniestro vial. También se redujo la circulación desde Córdoba por otro vuelco

2 de octubre 2025 · 07:23hs
El peaje de la autopista Rosario-Buenos Aires en General Lagos se mantenía abierto.

El peaje de la autopista Rosario-Buenos Aires en General Lagos se mantenía abierto.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) confirmó este jueves un corte de tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires. El desvío implementado durante la madrugada se debe a un choque de camiones. En simultáneo se registraron problemas de circulación en la autopista que conecta a la ciudad con Córdoba.

En el primer caso, fuentes oficiales anunciaron el cierre de la mano que va hacia el norte debido a un siniestro vial a la altura de Fighiera. Uno de los transportes de carga volcó y quedó cruzado sobre la calzada, de modo que fue imposible mantener el paso vehicular abierto hasta las 7.30 de la mañana.

A partir de la denuncia y el operativo de emergencias, las autoridades coordinaron un desvío hacia la ruta provincial 21 por el acceso a Villa Constitución, en el kilómetro 246 de la traza. Mientras tanto, la mano contraria permanecía abierta y sin complicaciones para viajar hacia Buenos Aires.

¿Qué pasó en la autopista Rosario-Buenos Aires?

Según fuentes policiales, el choque en la autopista tuvo lugar alrededor de las 3 de la mañana. En ese momento, las fuerzas de seguridad provinciales recibieron múltiples llamados a través del 911 porque había un camión en llamas sobre el kilómetro 256.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1973676868680507655&partner=&hide_thread=false

El personal encargado del operativo confirmó que el transporte de una empresa de lácteos se había prendido fuego sobre la mano que va hacia Rosario. De inmediato pidieron ayuda a los bomberos. Asimismo, el chofer requirió asistencia porque había sufrido una crisis nerviosa frente a lo ocurrido.

>> Leer más: Un choque múltiple provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba por tres horas

A primera hora de la mañana, el tránsito en la mano ascendente continuaba cortado debido a la colisión. la APSV recomendó respetar las indicaciones en el sur del departamento Rosario, ya que para viajar hacia el norte había que salir del corredor en Villa Constitución y recién se podía retomar el camino en Arroyo Seco. El paso vehicular se reabrió parcialmente pasadas las 7.30 de la mañana, de modo que había demoras importantes para llegar a la ciudad.

En simultáneo con el operativo cerca de Fighiera, la agencia estatal reportó otro vuelco de un camión en la autopista Rosario-Córdoba. Por este incidente se restringió la circulación de la mano que va hacia el este a la altura de Carcarcañá. Voceros del organismo recomendaron circular con precaución, ya que la calzada estaba parcialmente bloqueada.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

Familias rosarinas contaron el drama de la Discapacidad sin ley

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín fue designado como consultor en el Vaticano

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El pasajero pasó 18 días internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Heca tras la golpiza recibida por los taxistas

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Lo último

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

Estrenos de cine: acción y suspenso, aventuras para niños y un conocido animé

Estrenos de cine: acción y suspenso, aventuras para niños y un conocido animé

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Profesionales de todo el país debatieron en Rosario sobre las problemáticas del sector. Exigen presencialidad para conocer a los pacientes

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Por Lucas Ameriso

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones
La Ciudad

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Por Luis Castro
Ovación

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron
Economía

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Ovación
En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Policiales
La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

La Ciudad
La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones
La Ciudad

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cierre del gobierno de EEUU: qué servicios quedan suspendidos por el momento
El Mundo

Cierre del gobierno de EEUU: qué servicios quedan suspendidos por el momento

Última oportunidad: Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza
El Mundo

"Última oportunidad": Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida
Información General

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
La Región

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
La Ciudad

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Política

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la F1
Ovación

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple