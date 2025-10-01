La Capital | Información General | Quini 6

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Hubo un buen reparto en el Siempre Sale, con siete ganadores con cinco aciertos, cada uno de los cuales recibirá 34,4 millones de pesos

1 de octubre 2025 · 21:38hs
Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un apostador de la ciudad santafesina de Rufino acertó los seis números de la modalidad La Segunda del Quini 6, en su sorteo 3.309, realizado este miércoles, y se llevará el pozo de 650 millones de pesos.

Hubo además un buen reparto en el Siempre Sale, que solamente tuvo siete ganadores con cinco aciertos, cada uno de los cuales recibirá 34,4 millones de pesos.

Tanto el Tradicional como el Revancha quedaron vacantes.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 5, a las 21.15, y tendrá un pozo estimado de 4.800 millones de pesos.

►Tradicional

Números sorteados: 08 - 25 - 30 - 31 - 32 - 36

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $973.750.317

Con cinco aciertos: 6 ganadores, que recibirán $4.481.621

Con cuatro aciertos: 849 ganadores, que recibirán $9.501

►La Segunda

Números sorteados: 01 - 03 - 08 - 18 - 20 - 27

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $650.000.000

Con cinco aciertos: 75 ganadores, que recibirán $358.529

Con cuatro aciertos: 2.552 ganadores, que recibirán $3.161

►Revancha

Números sorteados: 17 - 20 - 22 - 25 - 29 - 31

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.051.340.822

►Siempre Sale

Números sorteados: 07 - 20 - 28 - 39 - 42 - 43

Con cinco aciertos: 7 ganadores, que recibirán $34.470.157

►Pozo extra

515 ganadores, que recibirán $252.427

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Seis jugadores salieron obtuvieron premios millonarios en el sorteo de este miércoles

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones

quini 6: hubo dos ganadores de la segunda, que se reparten $3.700 millones

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones

El pozo vacante está llegando a su récord histórico

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se jugará este miércoles

El pozo de 6200 millones de pesos del Quini 6 se repartirá entre las diferentes categorías

El pozo del Quini 6 de este miércoles asciende a 6200 millones de pesos

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Lo último

Después de 20 años juntos, Nicole Kidman se divorcia de su marido

Después de 20 años juntos, Nicole Kidman se divorcia de su marido

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Resolvió que uno de los postulantes a la presidencia no podrá presentarse a los comicios porque no tiene la antigüedad necesaria
Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Por Lucas Vitantonio
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario
Información General

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Ovación
Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Policiales
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
La Región

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
La Ciudad

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Política

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la F1
Ovación

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio
Economía

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra