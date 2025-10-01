El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

La Capital | La Ciudad | El tiempo

La máxima llegaría a 28º, subiría a 29º el viernes y el sábado treparía hasta 32º aunque ya con probabilidad de tormentas aisladas

1 de octubre 2025 · 23:24hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo parcialmente nublado y un aumento de la temperatura, con una máxima que podría llegar a 28º y seguiría en ascenso hasta el sábado.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del noreste, un registro de 14º y cielo parcialmente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana se espera que los termómetros ronden los 13º, la máxima por la tarde llegaría a 28º y a la noche las marcas bajarían hasta 20º.

El viernes otra vez estaría parcialmente nublado con temperatura en aumento: 29º de máxima y 13º de mínima.

Para el sábado anuncian una máxima de 32º, una mínima de 21º y posibles tormentas aisladas desde la tarde, cuando habría fuertes ráfagas de viento.

El domingo nuevamente habría ráfagas de hasta 50 km/h, con posibles tormentas aisladas por la mañana y cielo parcialmente nublado en la tarde.

El lunes estaría algo nublado y los registros estarían en baja: 18º de máxima y apenas 6º de mínima.

El martes habría un repunte, con 23º de máxima, 7º de mínima y cielo ligeramente nublado.

