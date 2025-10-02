La Capital | Policiales | Narco

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Brisa Leguizamón y Esteban Rocha pasaron un año prófugos luego del triple crimen frente al salón donde hicieron su fiesta de casamiento

2 de octubre 2025 · 08:40hs
La boda narco comenzó en la Iglesia San Antonio de Padua

Foto: Captura de video.

La boda narco comenzó en la Iglesia San Antonio de Padua, ubicada sobre San Martín 3300.

Los novios que protagonizaron la boda narco previa a un triple crimen en Ybarlucea no llegaron al banquillo de acusados tras la huida y la captura en Paraguay. La pareja fue condenada a prisión mediante un procedimiento abreviado confirmado este miércoles y Brisa Leguizamón quedó en libertad inmediatamente.

La joven que violó una orden de arresto domiciliario para casarse en una iglesia de la zona sur acordó una pena de 5 años de cárcel. Dado el tiempo que ya había pasado encerrada por medidas cautelares anteriores en el marco de la causa, la sanción se considera cumplida. En cambio, su marido Esteban "Pinky" Rocha continuará tras las rejas por el veredicto que fijó un plazo de 4 años a raíz de la misma investigación sobre tráfico de drogas en Rosario.

La resolución que cuenta con el visto bueno del Ministerio Público Fiscal (MPF) ata uno de los últimos cabos sueltos del historial judicial de la banda de Olga "Tata" Medina. La jefa de la organización del barrio La Cerámica fue condenada en 2020 y dos años después se llevó a cabo el juicio al resto de la organización. En este último debate, la sentencia excluyó al matrimonio porque habían escapado del país después del homicidio múltiple de una familia invitada a su fiesta de casamiento.

¿Por qué condenaron a la pareja de la boda narco de Ybarlucea?

Antes de convertise en marido y mujer, los novios habían sido procesados como integrantes de una red dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Este grupo operaba principalmente en el barrio La Cerámica y la evidencia reunida por los investigadores se remonta hasta abril de 2016.

La pareja se casó el 28 de enero de 2022 en la iglesia San Antonio de Padua, en la zona sur de la ciudad. La ceremonia religiosa en San Martín al 3300 fue una violación del régimen de prisión domiciliaria que la Justicia federal había dispuesto en el caso de Leguizamón.

>> Leer más: Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Aunque no tenía autorización, la joven no sólo salió de su casa para caminar hacia el altar. Horas más tarde fue una de las protagonistas de una gran fiesta en el salón Campos de Ibarlucea, ubicado a pocos kilómetros del acceso a la autopista Rosario-Santa Fe.

El evento tuvo un final trágico. Alrededor de las 4 de la mañana del sábado 29 de enero de 2022, un grupo de delincuentes mataron a balazos una de las parejas invitadas y a su beba en la ruta provincial 34S. El ataque terminó con la vida de Érica Vanesa Romero, de 37 años, y su hija Elena (1). El padre de la niña era Iván Maximiliano "Cerebro" Giménez (34). El apodo surgía de su relación con Pinky en el negocio de las drogas.

Un triple crimen impune

Los novios no estaban en la mira como cómplices o instigadores del asesinato, pero escaparon cuando trascendió que Leguizamón había incumplido la orden de prisión domiciliaria. La búsqueda concluyó el 5 de enero de 2023 en un bar de Asunción. En agosto pasado los extraditaron desde la capital de Paraguay y ahora se cerró el capítulo judicial vinculado a la causa sobre narcotráfico.

Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no pudo determinar quién cometió el triple crimen. La investigación en el fuero provincial partió de la hipótesis de una venganza por la deuda de Giménez con traficantes de droga. No obstante, desde entonces no hay personas imputadas.

En el inicio de la pesquisa, el fiscal Gastón Ávila corroboró que las víctimas fueron emboscadas cuando se retiraban de la fiesta en un Audi TT. El conductor intentó regresar al salón cuando se acercaba al acceso a la autopista, pero el coche despistó y quedaron a merced de los tiradores que los habían interceptado a bordo de una camioneta.

El vehículo de la pareja asesinada quedó calcinado muy lejos de la escena del crimen. Otro invitado a la boda confesó que se lo llevó y lo prendió fuego con el cadáver de Romero en el asiento del acompañante y argumentó que lo había hecho porque estaba borracho y asustado. El caso ocurrido hace más de tres años continúa impune.

Noticias relacionadas
Espert habría recibido u$s 200.000 por parte de Machado para su campaña del 2019, Unión por la Patria recogió el guante.

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

Espert habría recibido u$s 200.000 por parte de Machado para su campaña del 2019, Unión por la Patria recogió el guante.

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

Matías Bicho Álvarez está condenado a prisión perpetua

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

El sexto detenido por el triple femicidio

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Lo último

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

Estrenos de cine: acción y suspenso, aventuras para niños y un conocido animé

Estrenos de cine: acción y suspenso, aventuras para niños y un conocido animé

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Profesionales de todo el país debatieron en Rosario sobre las problemáticas del sector. Exigen presencialidad para conocer a los pacientes

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Por Lucas Ameriso

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones
La Ciudad

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Por Luis Castro
Ovación

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron
Economía

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Ovación
En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Policiales
La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

La Ciudad
La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones
La Ciudad

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cierre del gobierno de EEUU: qué servicios quedan suspendidos por el momento
El Mundo

Cierre del gobierno de EEUU: qué servicios quedan suspendidos por el momento

Última oportunidad: Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza
El Mundo

"Última oportunidad": Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida
Información General

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
La Región

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
La Ciudad

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Política

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la F1
Ovación

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple