La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Los novios que protagonizaron la boda narco previa a un triple crimen en Ybarlucea no llegaron al banquillo de acusados tras la huida y la captura en Paraguay. La pareja fue condenada a prisión mediante un procedimiento abreviado confirmado este miércoles y Brisa Leguizamón quedó en libertad inmediatamente.

La joven que violó una orden de arresto domiciliario para casarse en una iglesia de la zona sur acordó una pena de 5 años de cárcel . Dado el tiempo que ya había pasado encerrada por medidas cautelares anteriores en el marco de la causa, la sanción se considera cumplida. En cambio, su marido Esteban "Pinky" Rocha continuará tras las rejas por el veredicto que fijó un plazo de 4 años a raíz de la misma investigación sobre tráfico de drogas en Rosario.

La resolución que cuenta con el visto bueno del Ministerio Público Fiscal (MPF) ata uno de los últimos cabos sueltos del historial judicial de la banda de Olga "Tata" Medina . La jefa de la organización del barrio La Cerámica fue condenada en 2020 y dos años después se llevó a cabo el juicio al resto de la organización. En este último debate, la sentencia excluyó al matrimonio porque habían escapado del país después del homicidio múltiple de una familia invitada a su fiesta de casamiento.

Antes de convertise en marido y mujer, los novios habían sido procesados como integrantes de una red dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Este grupo operaba principalmente en el barrio La Cerámica y la evidencia reunida por los investigadores se remonta hasta abril de 2016.

La pareja se casó el 28 de enero de 2022 en la iglesia San Antonio de Padua, en la zona sur de la ciudad. La ceremonia religiosa en San Martín al 3300 fue una violación del régimen de prisión domiciliaria que la Justicia federal había dispuesto en el caso de Leguizamón.

>> Leer más: Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Aunque no tenía autorización, la joven no sólo salió de su casa para caminar hacia el altar. Horas más tarde fue una de las protagonistas de una gran fiesta en el salón Campos de Ibarlucea, ubicado a pocos kilómetros del acceso a la autopista Rosario-Santa Fe.

El evento tuvo un final trágico. Alrededor de las 4 de la mañana del sábado 29 de enero de 2022, un grupo de delincuentes mataron a balazos una de las parejas invitadas y a su beba en la ruta provincial 34S. El ataque terminó con la vida de Érica Vanesa Romero, de 37 años, y su hija Elena (1). El padre de la niña era Iván Maximiliano "Cerebro" Giménez (34). El apodo surgía de su relación con Pinky en el negocio de las drogas.

Un triple crimen impune

Los novios no estaban en la mira como cómplices o instigadores del asesinato, pero escaparon cuando trascendió que Leguizamón había incumplido la orden de prisión domiciliaria. La búsqueda concluyó el 5 de enero de 2023 en un bar de Asunción. En agosto pasado los extraditaron desde la capital de Paraguay y ahora se cerró el capítulo judicial vinculado a la causa sobre narcotráfico.

Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no pudo determinar quién cometió el triple crimen. La investigación en el fuero provincial partió de la hipótesis de una venganza por la deuda de Giménez con traficantes de droga. No obstante, desde entonces no hay personas imputadas.

En el inicio de la pesquisa, el fiscal Gastón Ávila corroboró que las víctimas fueron emboscadas cuando se retiraban de la fiesta en un Audi TT. El conductor intentó regresar al salón cuando se acercaba al acceso a la autopista, pero el coche despistó y quedaron a merced de los tiradores que los habían interceptado a bordo de una camioneta.

El vehículo de la pareja asesinada quedó calcinado muy lejos de la escena del crimen. Otro invitado a la boda confesó que se lo llevó y lo prendió fuego con el cadáver de Romero en el asiento del acompañante y argumentó que lo había hecho porque estaba borracho y asustado. El caso ocurrido hace más de tres años continúa impune.