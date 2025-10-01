La Capital | La Ciudad | Papa

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El venadense Eduardo Eliseo Martín fue designado en la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo

1 de octubre 2025 · 18:45hs
El arzobispo de Rosario

Hector Rio

El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín fue designado como consultor en el Vaticano

El Papa León XIV nombró al arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Eliseo Martín, como consultor de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, organismo dependiente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

La C onferencia Episcopal Argentina (CEA) celebró la noticia y le envió una carta a Martín expresando su alegría por la designación y el acompañamiento fraterno en esta nueva responsabilidad.

“Rezamos para que sea para vos un ámbito fecundo de encuentro y de diálogo, y un aporte concreto al camino de la paz y de la unidad entre los pueblos y religiones”, expresaron, y concluyeron: “Te acompañamos con nuestra oración y afecto, confiando a la Virgen María tu ministerio y esta nueva misión que la Iglesia te encomienda”.

>>Leer más: El Papa León XIV defendió el matrimonio entre hombre y mujer y criticó "la libertad de quitar vida"

La trayectoria de monseñor Eduardo Eliseo Martín

Eduardo Eliseo Martín nació en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, el 26 de diciembre de 1953.

Hizo sus estudios primarios y secundarios en la misma ciudad natal. Comenzó los estudios universitarios en la especialidad de química, pero tuvo que interrumpirlos al ingresar al Seminario Metropolitano Nuestra Señora, de Santa Fe. Realizó los estudios superiores en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA).

Fue ordenado sacerdote el 26 de diciembre de 1980 en la catedral de Venado Tuerto, por el obispo diocesano, monseñor Mario Picchi SDB.

Tras su ordenación sacerdotal fue designado vicario parroquial de la Inmaculada Concepción, catedral de Venado Tuerto. En marzo de 1981 fue designado párroco de San Cayetano, de Venado Tuerto, hasta mayo de 1987, fecha en la que se le pide que ofrezca su ministerio como formador y profesor de Pedagogía y Filosofía en el Seminario Mayor de La Plata, tarea que ejerce hasta diciembre de 1989.

En enero de 1990 regresó a su ciudad cuando el obispo de Venado Tuerto, monseñor Paulino Reale, lo designó vicario general, cargo en el que fue confirmado por el actual obispo, monseñor Gustavo Arturo Help.

Estando en esa tarea eclesial es designado también párroco de la catedral de la Inmaculada Concepción, desde diciembre de 1993 hasta mayo de 2006.

El 21 de febrero de 2006 el papa Benedicto XVI lo designó obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto. Su ordenación episcopal tuvo lugar en el estadio del Olimpia Básquetbol Club, de Venado Tuerto, en una solemne celebración eucarística presidida por monseñor Paulino Reale, entonces obispo emérito de Venado Tuerto, quien actuó como consagrante principal, y los co-consagrantes fueron monseñor Gustavo Arturo Help, obispo diocesano de Venado Tuerto, y monseñor Guillermo José Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca.

Además de los cargos y oficios mencionados, fue profesor de Filosofía en el Instituto Santa Rosa; profesor de Teología y Política Social en el Instituto Católico de Enseñanza Superior; profesor en la subdelegación de la Universidad del Salvador; asesor eclesiástico del Grupo de Profesionales Católicos; asesor del Movimiento Jornadas de Vida Cristiana y del Movimiento de Cursillos de Cristiandad; Asesor de la Junta de Educación Católica de la diócesis venadense y miembro de la Fraternidad de Comunión y Liberación, todos en la diócesis de Venado Tuerto.

En 2014, a los 61 años y siendo obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto, fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo arzobispo de Rosario.

Noticias relacionadas
Es por conmemorarse el Día del Recolector en la ciudad.

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Los trenes de larga distancia que parten de Rosario solían tener todos los asientos ocupados.

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

El equipo de La Prima de Darwin, el nuevo programa de Brindis TV 

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Desde hace años la ciudad de Rosario se ve invadida por el humo de la quema de pastizales en las islas.

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

Ver comentarios

Las más leídas

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Lo último

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Última oportunidad: Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza

"Última oportunidad": Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Resolvió que uno de los postulantes a la presidencia no podrá presentarse a los comicios porque no tiene la antigüedad necesaria
Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Por Lucas Vitantonio
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines
Política

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Ovación
Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Mosquera: Sabemos que la gente de Newells está desilusionada y molesta

Mosquera: "Sabemos que la gente de Newell's está desilusionada y molesta"

Policiales
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
La Región

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
La Ciudad

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Política

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la F1
Ovación

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio
Economía

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Información General

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba