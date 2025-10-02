La Capital | Ovación | Central

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Muchos jugadores se mostraron en un nivel superior al que tenían y eso hizo que el equipo canalla mostrara su mejor versión en lo que va del semestre

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

2 de octubre 2025 · 06:00hs
El equipo que jugó en La Plata respondió de buena manera desde lo colectivo. Una gran noticia para Ariel Holan.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El equipo que jugó en La Plata respondió de buena manera desde lo colectivo. Una gran noticia para Ariel Holan.

Ya se dijo mucho del fuerte impacto que produjo en Central el triunfo ante Gimnasia, y uno de los grandes fundamentos fue la levantada en el rendimiento colectivo, que no fue otra cosa que la mejora de casi todas las individualidades. Las partes anduvieron bien para que el todo se potenciara. Gran noticia de cara a River.

En cualquier momento enfrentar a un equipo de estas características genera un sabor especial, produce un mayor compromiso o predisposición, pero siempre se tiene en cuenta el momento futbolístico en el que se arriba. Y para Central una cosa era antes del partido en La Plata y otra después de la goleada frente al Lobo.

La goleada en sí aporta también un elemento de motivación, pero lo verdaderamente importante que el Canalla se trajo de la ciudad de las diagonales fue ese rendimiento parejo de la gran mayoría de sus futbolistas que no hicieron otra cosa que potenciar la fisonomía de Central como equipo.

>>Leer más: Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El Canalla era más y lo demostró

Malcorra
Ignacio Malcorra se movió con mucha soltura en el anillo central y fue clave en el armado del juego.

Ignacio Malcorra se movió con mucha soltura en el anillo central y fue clave en el armado del juego.

Quizá corresponde incluir en el análisis la pobreza futbolística y el aturdimiento de este Gimnasia, pero frente a eso Central debía marcar la diferencia y fue lo que logró. No en todos los partidos el más poderoso le marca la cancha al más débil. El repaso del River-Riestra del pasado domingo posiblemente resulte un muy buen ejemplo.

Más allá de eso, Central logró lo que desde hace un buen tiempo sus hinchas venían exigiendo: una actuación que combinara resultado con solidez en el juego. Y en La Plata encontró todo eso. Es que antes el equipo ganaba o empataba, pero sin mostrar demasiada consistencia en el juego.

¿Qué sucedió el sábado en el Bosque? Los que venían en un muy buen nivel lo mantuvieron y el resto evidenciaron un crecimiento que no hicieron otra cosa que fortalecer al equipo.

Veliz
Alejo Veliz cumplió con su parte. En la primera que tuvo, convirtió. En el final le anularon otro gol.

Alejo Veliz cumplió con su parte. En la primera que tuvo, convirtió. En el final le anularon otro gol.

Di María, el punto más alto

Nunca es lo más agradable hacer nombres propios, pero quizá en este caso sea la mejor manera de explicar las cosas. Ángel Di María, por ejemplo, era quien de alguna forma u otra aportaba el toque de distinción. En La Plata hizo prácticamente todo bien. Salvo un par de pases equivocados o decisiones incorrectas en el final, ya muy cansado, el resto fue una especie de concierto de parte suya. Es cierto, tuvo espacios para moverse, pero los aprovechó a la perfección.

>>Leer más: Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Ahora, Di María pudo lucirse porque a su alrededor encontró colaboradores que estuvieron a la altura. Ignacio Malcorra, quien ya venía mostrando rendimientos parejos, fue un ladero perfecto. La sacó limpia siempre y un poco más arriba fue clave en el armado de la ofensiva.

Campaz
Aun con intermitencias, Campaz volvió a mostrar su capacidad de desequilibrio por la banda izquierda.

Aun con intermitencias, Campaz volvió a mostrar su capacidad de desequilibrio por la banda izquierda.

Franco Ibarra no sólo cumplió en lo suyo, sino que esta vez fue una pieza más en el ensamble futbolístico. Como en ningún otro partido el 5 fue tan eficiente en la salida, pero no sólo delante de los centrales, sino buscando el desmarque hacia adelante.

Emanuel Coronel y Agustín Sández cumplieron con lo suyo, lo mismo que los centrales. Juan Cruz Komar ya lo venía demostrando desde hace varios partidos y Facundo Mallo se acopló sin problemas (por ahí la desinteligencia más llamativa de la que formaron parte fue en la jugada del gol anulado, donde ninguno de los dos estuvieron dentro del área chica para el despeje de cabeza).

Los de arriba, también

Para los de arriba también hay. Porque Enzo Copetti no sólo se sacrificó en una posición que no es la que más siente, sino que fue el asistidor en uno de los goles. El cuerpo técnico debe tener el detalle de las métricas, pero sin dudas fue uno de los que más corrió.

Copetti
Copetti traccionó hacia adelante en una posición que no es la más siente. Fue uno de los que más corrió.

Copetti traccionó hacia adelante en una posición que no es la más siente. Fue uno de los que más corrió.

>>Leer más: Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

De Jaminton Campaz siempre se espera algo más y aun con sus intermitencias frecuentes en este último tiempo, por momentos se pareció al Campaz de otras épocas, con capacidad de desequilibrio.

De Alejo Veliz poco por decir. En las pocas que tuvo frente al arco hizo de las suyas. Anotó el tanto de la apertura y le anularon otro, que fue un gol bien de 9.

Si Ariel Holan había quedado conforme con el rendimiento del equipo en partidos anteriores, en este esa sensación seguramente se potenció. Porque Central mostró uno de los rendimientos colectivos más convincentes del torneo. Y nada mejor que ello haya sucedido en la previa de un partido tan picante como el que se le viene, frente a un River que por más tambaleante que llegue siempre exige un mínimo nivel de competitividad.

Noticias relacionadas
Central viene de sumar tres puntos clave en condición de visitante y se aprovechó de otros resultados.

Central se acostumbró a convivir con la cima de la tabla anual y buscará no marearse

El polémico juez Adrián Franklin estará en Central-River en el VAR.

Central y River tendrán en el VAR a un juez que viene de un fallo escandaloso

Thiago Ponce celebra junto a sus compañeros el tanto con el que Central se puso arriba en el marcador.

La reserva de Central va con tanque lleno y a todo vapor: estiró la racha sin caídas

Los hinchas de Central vienen de dos partidos con mucha adrenalina, frente a rivales muy especiales.

Comienza la reserva de entradas para el choque de Central con River

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Lo último

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

Estrenos de cine: acción y suspenso, aventuras para niños y un conocido animé

Estrenos de cine: acción y suspenso, aventuras para niños y un conocido animé

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Profesionales de todo el país debatieron en Rosario sobre las problemáticas del sector. Exigen presencialidad para conocer a los pacientes

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Por Lucas Ameriso

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones
La Ciudad

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Por Luis Castro
Ovación

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron
Economía

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Ovación
En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Policiales
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones
La Ciudad

La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cierre del gobierno de EEUU: qué servicios quedan suspendidos por el momento
El Mundo

Cierre del gobierno de EEUU: qué servicios quedan suspendidos por el momento

Última oportunidad: Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza
El Mundo

"Última oportunidad": Israel considerará milicianos a quienes se queden en Gaza

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida
Información General

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
La Región

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
La Ciudad

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Política

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la F1
Ovación

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple