La Capital | Información General | Luna

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

Es la conclusión de un análisis de compuestos orgánicos descubiertos en los géiseres helados que brotan de Encélado. Pero advierten: "Ser habitable y estar habitado son cosas muy diferentes"

1 de octubre 2025 · 20:37hs
Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

Científicos descubrieron nuevos tipos de compuestos orgánicos en los géiseres helados que brotan de la luna Encélado de Saturno, lo que refuerza la probabilidad de que este mundo oceánico pueda albergar condiciones adecuadas para la vida.

Los hallazgos se basan en observaciones realizadas por la nave espacial Cassini de la Nasa en 2008 durante un sobrevuelo cercano de Encélado. La pequeña luna, una de las 274 que orbitan Saturno, es considerada desde hace tiempo un destacado candidato en la búsqueda de vida más allá de la Tierra debido a su océano oculto y a las columnas de agua que emergen de grietas cerca de su polo sur.

>> Leer más: La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Aunque Encélado podría ser habitable, nadie está diciendo que exista vida allí. “Ser habitable y estar habitado son dos cosas muy diferentes. Creemos que Encélado es habitable, pero no sabemos si realmente hay vida allí”, dijo Fabian Klenner, de la Universidad de Washington, quien participó en el estudio.

Un equipo internacional decidió iniciar un nuevo análisis de pequeños granos de hielo encontrados cuando Cassini sobrevoló los géiseres de la luna. Los granos eran jóvenes en comparación con las partículas de géiser mucho más antiguas que fueron a parar a uno de los anillos más externos de Saturno.

Estos nuevos granos colisionaron con el analizador de polvo cósmico de Cassini a 64.800 kilómetros por hora, más rápido que los antiguos. El hecho de que la velocidad fuese mayor proporcionó una visión más clara de los compuestos químicos presentes, señalaron los científicos.

Una luna prometedora

Ya se habían detectado moléculas orgánicas en los antiguos granos de géiser, pero su antigüedad generaba interrogantes sobre si la radiación espacial los había alterado a lo largo de los años.

Los científicos encontraron algunas de las mismas moléculas en los nuevos granos, confirmando que provenían del mar subterráneo de la luna, así como nuevos compuestos químicos. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature Astronomy.

Se sospecha que Encélado —un mundo acuático encapsulado en hielo de apenas 500 kilómetros de diámetro con un núcleo rocoso— tiene respiraderos hidrotérmicos en su fondo oceánico, posiblemente similares a los del Ártico. Los chorros de vapor de agua y partículas congeladas de la luna pueden extenderse miles de kilómetros en el espacio.

“Estamos seguros de que estas moléculas se originan en el océano subterráneo de Encélado, lo que aumenta su potencial de que sea habitable”, apuntó el principal autor del estudio, Nozair Khawaja, de la Universidad Libre de Berlín.

Misiones a Encélado

Los científicos están a favor de que haya nuevas misiones para explorar Encélado más a fondo. Lanzada en 1997, Cassini desapareció hace mucho: la nave espacial fue dirigida en 2017 hacia la atmósfera de Saturno, transmitiendo datos hasta el último momento antes de desintegrarse tras concluir su misión conjunta de la Nasa, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Espacial Italiana.

“Tener una variedad de compuestos orgánicos en un mundo acuático extraterrestre es simplemente fenomenal”, señaló Klenner.

La Agencia Espacial Europea está en las primeras etapas de planificación de una misión para aterrizar en Encélado dentro de décadas. China también propone una misión a la luna de Saturno.

La Nasa tiene una nave espacial en ruta hacia otro objetivo atractivo para buscar los ingredientes de la vida: la luna Europa de Júpiter. Se prevé que el Europa Clipper comience a orbitar Júpiter en 2030 con docenas de sobrevuelos de Europa. La ESA también tiene una nave espacial, Juice, que se dirige a Júpiter para explorar Europa y otras dos lunas heladas que podrían albergar océanos debajo de la superficie.

Los océanos subterráneos en lunas “son quizás los mejores candidatos para el surgimiento de vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Este trabajo sólo confirma la necesidad de que haya más estudios”, dijo Nigel Mason, profesor de física de la Universidad de Kent.

Noticias relacionadas
El presidente de Chile, Gabriel Boric, habló de su salud mental durante una inauguración 

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Mi Pami incorpora constantemente nuevas funciones a su plataforma

"Mi Pami" para jubilados: qué trámites se pueden realizar desde la app

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en octubre

Niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre y quiénes pueden recibir montos extra

Ver comentarios

Las más leídas

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Lo último

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

Una luna de Saturno podría albergar condiciones adecuadas para la vida

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Resolvió que uno de los postulantes a la presidencia no podrá presentarse a los comicios porque no tiene la antigüedad necesaria
Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Por Lucas Vitantonio
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines
Política

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Ovación
Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Mosquera: Sabemos que la gente de Newells está desilusionada y molesta

Mosquera: "Sabemos que la gente de Newell's está desilusionada y molesta"

Policiales
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
La Región

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
La Ciudad

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Política

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la F1
Ovación

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio
Economía

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Información General

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba