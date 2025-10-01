Luego de ser detenida, Morena Rial fue trasladada a un cárcel de mujeres

La mediática espera novedades de su caso en el penal de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Se le revocó la excarcelación por no cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia

Luego de que la Justicia revoque la excarcelación de Morena Rial por incumplir con las condiciones impuestas -como asistir al juzgado, comenzar un tratamiento con un psicólogo y conseguir un trabajo-, la mediática fue trasladada a una cárcel de mujeres de Magdalena. Allí la hija de Jorge Rial esperará novedades de su caso.

Vale recordar que la famosa está acusada de robar una casa bajo la modalidad de “escruche” lo que significa irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse pertenencias. El hecho tomó lugar el pasado 18 de enero. Ese mismo día la mediática fue demorada y pasó 10 días en un penal.

Al ser liberada, la Justicia le impuso a Morena Rial ciertas condiciones. Una de ellas era asistir al juzgado de manera periódica, tarea que no cumplió. Tampoco presentó certificaciones de un tratamiento psicológico y psiquiátrico ni probó tener un empleo o medios de subsistencia . Esto fue lo motivó la revocación de la excarcelación.

De esta manera, tras ser detenida al comienzo de esta semana, la hija del icónico conductor de “Intrusos” fue trasladada este miércoles a la Unidad 51 de Magdalena, cárcel de mujeres ubicada en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al lapso de tiempo que la mediática deberá pasar en la unidad de la Policía, su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, afirmó que la defensa Rial planea solicitar el beneficio de prisión domiciliaria. En ese marco, la famosa tiene posibilidades de obtenerla, ya que tiene un hijo muy pequeño, que todavía no cumplió su primer año.

La explicación del abogado de Morena Rial tras caer presa otra vez

Luego de que Morena Rial quede detenida otra vez, su abogado, Alejandro Cipolla, reveló cómo fue el momento de su detención: “Me llegó a llamar cuando la estaban deteniendo. Ahora vamos a evaluar si se puede revertir esta cuestión de que no fue al psicólogo o por una medida alternativa que es el arresto domiciliario”, expresó el profesional en conversación con TN.

El defensor de la mediática también se expresó sobre el motivo de los incumplimientos por parte de Rial, lo que llevó a la Justicia a revocar la excarcelación. “La realidad es que el psicólogo estuvo yendo, pero no le gustó y se intentó cambiar de psicólogo y ninguno la quería atender”, explicó el abogado.

“Esa fue una gran problemática. Estuvimos llamando a miles y miles, porque fueron miles, o fuimos tres abogados llamando por teléfono, y ninguno la quería atender. Ninguno se quería ver envuelto en ningún tipo de escándalo ni nada por el estilo”, siguió Alejandro Cipolla sobre

Además, explicó que Morena Rial dejó en claro frente a la Justicia sus medios de subsistencia: “Ella no estaba trabajando, pero se había dejado que el señor (Jorge) Rial era quien la mantenía”.

>> Leer más: More Rial contó que tiene varios mensajes de L-Gante: ¿hay amor?

La palabra de Jorge Rial

Este lunes, Jorge Rial se refirió a la detención de su hija en su programa de streaming en Carnaval. En este marco, enfatizó en que “todos son iguales ante la ley”, y que Morena debe hacerse “responsable por las decisiones de vida” que toma.

“Acaban de detener, en realidad le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. No cumplió con lo que lógicamente le exigía la justicia, hay que respetar las normas y las reglas. Te llames Morena Rial, o te llames como te llames”, comenzó el icónico conductor de TV.

Embed

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación, ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas. Mi hija tenía otras alternativas, muchísimo mejores, y eligió el camino que a mí no me gusta, que no tiene nada que ver conmigo, ni con mi hija Rocío, ni con mis nietos, ni con nadie, ni con mi familia, ni con mis amigos”, cerró Jorge Rial, sobre la situación de su hija.