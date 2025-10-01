La Capital | Zoom | Morena Rial

Luego de ser detenida, Morena Rial fue trasladada a un cárcel de mujeres

La mediática espera novedades de su caso en el penal de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Se le revocó la excarcelación por no cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia

1 de octubre 2025 · 16:36hs
Tras ser detenida este lunes

Tras ser detenida este lunes, Morena Rial fue trasladad a un penal de mujeres

Luego de que la Justicia revoque la excarcelación de Morena Rial por incumplir con las condiciones impuestas -como asistir al juzgado, comenzar un tratamiento con un psicólogo y conseguir un trabajo-, la mediática fue trasladada a una cárcel de mujeres de Magdalena. Allí la hija de Jorge Rial esperará novedades de su caso.

Vale recordar que la famosa está acusada de robar una casa bajo la modalidad de “escruche” lo que significa irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse pertenencias. El hecho tomó lugar el pasado 18 de enero. Ese mismo día la mediática fue demorada y pasó 10 días en un penal.

Al ser liberada, la Justicia le impuso a Morena Rial ciertas condiciones. Una de ellas era asistir al juzgado de manera periódica, tarea que no cumplió. Tampoco presentó certificaciones de un tratamiento psicológico y psiquiátrico ni probó tener un empleo o medios de subsistencia. Esto fue lo motivó la revocación de la excarcelación.

>> Leer más: Morena Rial fue detenida otra vez: no cumplió con los requerimientos de la Justicia

De esta manera, tras ser detenida al comienzo de esta semana, la hija del icónico conductor de “Intrusos” fue trasladada este miércoles a la Unidad 51 de Magdalena, cárcel de mujeres ubicada en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al lapso de tiempo que la mediática deberá pasar en la unidad de la Policía, su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, afirmó que la defensa Rial planea solicitar el beneficio de prisión domiciliaria. En ese marco, la famosa tiene posibilidades de obtenerla, ya que tiene un hijo muy pequeño, que todavía no cumplió su primer año.

La explicación del abogado de Morena Rial tras caer presa otra vez

Luego de que Morena Rial quede detenida otra vez, su abogado, Alejandro Cipolla, reveló cómo fue el momento de su detención: “Me llegó a llamar cuando la estaban deteniendo. Ahora vamos a evaluar si se puede revertir esta cuestión de que no fue al psicólogo o por una medida alternativa que es el arresto domiciliario”, expresó el profesional en conversación con TN.

El defensor de la mediática también se expresó sobre el motivo de los incumplimientos por parte de Rial, lo que llevó a la Justicia a revocar la excarcelación. “La realidad es que el psicólogo estuvo yendo, pero no le gustó y se intentó cambiar de psicólogo y ninguno la quería atender”, explicó el abogado.

“Esa fue una gran problemática. Estuvimos llamando a miles y miles, porque fueron miles, o fuimos tres abogados llamando por teléfono, y ninguno la quería atender. Ninguno se quería ver envuelto en ningún tipo de escándalo ni nada por el estilo”, siguió Alejandro Cipolla sobre

Además, explicó que Morena Rial dejó en claro frente a la Justicia sus medios de subsistencia: “Ella no estaba trabajando, pero se había dejado que el señor (Jorge) Rial era quien la mantenía”.

>> Leer más: More Rial contó que tiene varios mensajes de L-Gante: ¿hay amor?

La palabra de Jorge Rial

Este lunes, Jorge Rial se refirió a la detención de su hija en su programa de streaming en Carnaval. En este marco, enfatizó en que “todos son iguales ante la ley”, y que Morena debe hacerse “responsable por las decisiones de vida” que toma.

“Acaban de detener, en realidad le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. No cumplió con lo que lógicamente le exigía la justicia, hay que respetar las normas y las reglas. Te llames Morena Rial, o te llames como te llames”, comenzó el icónico conductor de TV.

Embed

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación, ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas. Mi hija tenía otras alternativas, muchísimo mejores, y eligió el camino que a mí no me gusta, que no tiene nada que ver conmigo, ni con mi hija Rocío, ni con mis nietos, ni con nadie, ni con mi familia, ni con mis amigos”, cerró Jorge Rial, sobre la situación de su hija.

Noticias relacionadas
Iara Lombardi fue protagonista de un tenso momento en La Voz Argentina

Olvido y nervios en "La Voz Argentina": una participante se perdió en plena canción

Se acerca una nueva edición del LollaPalooza Argentina

Se conoció la grilla por día del LollaPalooza Argentina 2026: cuándo tocan Sabrina Carpenter y Chappel Roan

Catherine Fulop será abuela por primera vez

Catherine Fulop, emocionada por el embarazo de Oriana: "Soy la abuela más feliz del mundo"

La hija sin cabeza es una de las obras que se puede ver este fin de semana como parte de la cartelera teatral rosarina

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Ver comentarios

Las más leídas

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas

Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Lo último

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en una localidad santafesina

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en una localidad santafesina

Pablo Javkin: Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel

Pablo Javkin: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

El presidente Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

En el entorno del libertario confirmaron que, para optimizar su agenda, este sábado el presidente desembarcará primero en la capital provincial y luego visitará Paraná (Entre Ríos)
El presidente Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Pablo Javkin: Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel
La Ciudad

Pablo Javkin: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas

Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Ovación
Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Jherson Mosquera, autocrítico: Sabemos que la gente de Newells está desilusionada y molesta

Jherson Mosquera, autocrítico: "Sabemos que la gente de Newell's está desilusionada y molesta"

Holan lo va pensando: Mallo es un cambio cantado y la idea es no tocar mucho más

Holan lo va pensando: Mallo es un cambio cantado y la idea es no tocar mucho más

Policiales
Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas
Policiales

Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio
Economía

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Información General

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA
Economía

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores
Economía

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Política

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis
La Ciudad

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto
Policiales

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Javkin y el gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin y el gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair
Información General

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair