Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

El juvenil leproso tuvo sus primeros minutos en primera división y habló de las sensaciones que experimentó en su presentación en el Coloso

"Estoy muy feliz en lo personal por poder debutar con esta camiseta, es algo que venía soñando desde muy chico. Se me dio y es una emoción muy grande por lo vivido" relató todavía incrédulo Jerónimo Russo por sus primeros minutos en la primera de Newell's. El delantero juvenil hizo su debut ante Estudiantes de la mano de Cristian Fabbiani .

Sintió el apoyo de sus compañeros y estuvo a la altura. " Es un sueño de muy chiquito , debutar acá es algo soñado. Siento que estoy viviendo un sueño. Me sentí bien, los chicos me dieron la tranquilidad como también los referentes y el cuerpo técnico para tratar de hacer en la cancha lo mejor posible", sostuvo.

"Se me vienen muchas cosas a la cabeza, son muchos años de esfuerzo y de trabajo. Pensé en mi familia y en los momentos que me apoyaron en todo este proceso. Es una emoción muy grande" repasó emocionado, recordando el esfuerzo para poder llegar a este momento trascendental en su carrera.

Ya analizando el partido en sí, el extremo devenido a carrilero dividió el encuentro en dos tramos muy marcados: "Creo que pudimos sacar un punto importante, en el segundo tiempo hicimos las cosas bien . Aprovechamos los minutos finales y ahora hay que empezar a trabajar en un montón de cosas y seguir peleando".

"Mi característica es jugar por fuera, lo he hecho de extremo y de lateral, puedo jugar por fuera y por dentro. Donde el técnico, me necesite ahí estaré a disposición" se presentó en sociedad, para los que, habitualmente, no observan los partidos de reserva donde se ha destacado y hasta convertido.

Volvió a subrayar la importancia de haber logrado un punto y evitar sumar otra derrota: "En el primer tiempo nos llegaron un poco más, pero defendimos de buena manera, hicimos las cosas bien y en el segundo tiempo sí lo fuimos a buscar más, tuvimos varias situaciones, creo que era para ganarlo, pero por suerte pudimos sacar ese punto sobre el final".

Se viene un partido de esos lindos para ser parte del once inicial, aunque Russo lo toma con muchísima cautela. "Hay que seguir de la misma manera, estamos trabajando muy bien, creo que ya van a venir los resultados. Estamos tranquilos y ahora hay que preparar el partido ante Boca", resaltó.