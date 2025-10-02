La Capital | La Ciudad | Colegio de médicos

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Profesionales de todo el país debatieron en Rosario sobre las problemáticas del sector. Exigen presencialidad para conocer a los pacientes

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

2 de octubre 2025 · 06:30hs
Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Los profesionales de la salud nucleados en el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco), marcaron en Rosario su preocupación sobre el avance de la telemedicina que comenzó a ofrecerse a través de aplicaciones y sin una supervisión colegiada. Este fue uno de los ejes principales de debate que reunió a los colegios profesionales de 12 entidades del país en los que además se expresó la preocupación por la falta de especialistas y la violencia al personal sanitario en los centros de salud.

La ciudad fue epicentro de una nueva reunión ordinaria del Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas en la que participaron más de 35 profesionales y representantes de 12 colegios y consejos médicos del país. El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la entidad, Mauricio Eskinazy, y el titular del Colegio de Médicos de la segunda circunscripción Alberto Tuninetti.

>> Leer más: Los médicos destrozaron a Mercado Libre por ofrecer consultas virtuales a precios irrisorios

A comienzos del mes pasado, una plataforma de compras a través de Internet lanzó un producto para la atención médica a través de un doctor virtual. Un servicio promocionado por menos de 5 mil pesos al mes en los que los suscriptores podrán realizar consultas ilimitadas, recibir recetas electrónicas, derivaciones con nutricionistas y hasta compartir el producto con familiares.

La primera consulta tiene que ser presencial, para poder recabar en forma personal lo qué significa la anamnesis: el interrogatorio, el examen físico y la evaluación general del paciente. Después sí se puede hacer un seguimiento a través de teleconsultas”, puntualizó Eskinazy. El titular de Confemeco aclaró que, en especialidades como la psiquiatría, puede resultar útil continuar las atenciones por esta vía, pero remarcó como advertencia: “Tenemos que, primero, verificar la identidad del médico, que realmente sea un profesional de la salud quien está atendiendo”.

Consultado sobre la necesidad de una regulación, Eskinazy indicó que debe hacerse “con reglamentación, poniéndole ciertos parámetros protocolizados que tienen que obedecer las entidades que prestan el servicio de telemedicina, sean prestadoras prepagas, entes financiadores o situaciones particulares”.

En sintonía, Tuninetti sostuvo que el sistema debe ser oficial y registrado: “Lo vemos como una herramienta positiva para aquellos casos donde hay mucha distancia o se necesita una interconsulta. Pero de ninguna manera puede ser una primera consulta, porque sería solamente una orientación muy vaga”. En tal sentido el titular del Colegio de Médicos de Rosario puntualizó: "No se trata de descalificar la teleconsulta, solo darle el lugar que corresponde y tener la seguridad de que quien nos atiende sea un profesional matriculado".

Eskinazy agregó que cuando no se cumplen estas condiciones, “el paciente se siente insatisfecho porque no se completó el acto médico, lo que significa un buen diagnóstico y un tratamiento posterior”.

telemedicina

Especialidades en extinción

El tema de las especialidades médicas también ocupó un lugar central en la agenda del viernes pasado en el encuentro que tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Rosario. Eskinazy advirtió: “No están siendo atractivas especialidades críticas que insumen mucho tiempo laboral y guardias de 24 horas, entonces por eso decaen mucho los servicios cerrados como terapia intensiva de adultos, infantil y neonatología”. Según explicó, estas áreas implican “muchas horas laborales, un bajo rendimiento salarial, y eso hace que los médicos se vuelquen a especialidades con menos carga”. Ante ello, la propuesta de Confemeco es trabajar en la concientización y lograr una retribución adecuada para estimular la vocación en sectores hoy “sumamente críticos para la población”.

Violencia contra los médicos

Otro de los puntos abordados fue la violencia hacia los médicos y el personal de salud, tema en el que el Colegio de Rosario viene trabajando desde 2017. Al respecto, Tuninetti sostuvo: “Vemos creciendo en número y en gravedad los casos, no solo hacia el médico, sino hacia todo el personal de salud”. En ese sentido, el dirigente celebró la sanción de la ley provincial 14.379 de diciembre de 2024, que incorporó al Código de Faltas de Santa Fe la penalidad a agresiones físicas y verbales contra médicos, personal de enfermería, recepcionistas y también trabajadores de la educación, proyecto que fue presentado por la propia institución. Ante la violencia que se vive en algunos centros asistenciales, Tuninetti vinculó este problema con la elección que realizan los residentes a la hora de asistir a su formación: “A veces, cuando eligen un lugar donde formarse, se van al sistema privado, que les ofrece una cierta mayor garantía en cuanto a la seguridad”.

En relación con este tema, la institución médica rosarina realizó ante sus colegas del país una exposición sobre el trabajo que viene desarrollando desde hace casi 15 años con programas, talleres, campañas de concientización, capacitaciones, creación de comisiones y un sistema de asistencia legal disponible las 24 horas.

Cabezas "quemadas"

La reunión también trató la salud física y mental de los profesionales. Eskinazy alertó que “todos los médicos tienen algún grado de burnout (agotamiento causado por estrés crónico en el trabajo) producto de las agresiones, las malas remuneraciones y el pluriempleo”. Recordó que Confemeco y los colegios provinciales trabajan con el Programa de Apoyo a la Salud Mental de Profesionales de la Salud (Paime) que “ya tiene casi 30 años y está dedicado a apoyar a los profesionales para que vuelvan a insertarse”.

Al cierre del encuentro, Eskinazy subrayó: “Todos los colegios y consejos del país estamos trabajando en privilegiar y dignificar la profesión médica, evitando la banalización del trabajo del médico, que es irreemplazable. Un médico no lo puede reemplazar otro profesional”.

Por su parte, Tuninetti celebró que Rosario fuera sede de la reunión: “Fue un día muy bueno porque tuvimos una asistencia muy importante, muy superior a otras veces, y en un ambiente de camaradería pudimos debatir y disfrutar. Nos quedan muchos temas por analizar y vamos a continuar en breve”.

Profesionales de todo el país debatieron en Rosario sobre las problemáticas del sector. Exigen presencialidad para conocer a los pacientes

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple