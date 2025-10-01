Después de 20 años juntos, Nicole Kidman se divorcia de su marido

La actriz ganadora de un Oscar alegó diferencias irreconciliables en su pedido para separarse legalmente de Keith Urban

La actriz Nicole Kidman solicitó el divorcio de su marido, el cantante Keith Urban, después de casi 20 años de matrimonio y con dos hijas: Sunday Rose y Faith Margaret.

En un documento presentado ante el tribunal de circuito del condado de Davidson, Tennessee, en Nashville, donde vive la influyente pareja del mundo del espectáculo, la actriz ganadora del Oscar alegó diferencias irreconciliables en su petición para finalizar el matrimonio.

Los informes sobre su separación empezaron a circular el lunes, después de que el sitio web TMZ cubriera la noticia.

Kidman y Urban, quien ahora tiene 57 años, se conocieron en enero de 2005 durante una gala en Los Ángeles. “Me sentí un poco como si estuviera conociendo a una princesa de la vida real”, recordó alguna vez Urban. Empezaron a salir pocos meses después y, en mayo de 2006, Kidman confirmó el compromiso. Se casaron en Australia un mes después.

Su extenso matrimonio se consideraba una anomalía en Hollywood, y habitualmente se los señalaba como una pareja modelo entre los ricos y famosos.

Kidman estuvo casada anteriormente con Tom Cruise, con quien tiene dos hijos. Se divorciaron en 2001 tras más de una década juntos.

Nicole Kidman tiene 58 años y es hija de padres australianos aunque nacida en Hawái, Estados Unidos. Tiene una extensa carrera con numerosos premios, como un Oscar, un Bafta, dos Emmy y seis Globos de Oro. Suele aparecer en los rankings de las actrices mejor pagadas del mundo y tuvo grandes éxitos en el cine, como "Moulin Rouge!", "Los otros", "Todo por un sueño", "Ojos bien abiertos" y "Babygirl".

Keith Urban, de 57 años, es un cantante, compositor y guitarrista de música country nacido en Nueva Zelanda y criado en Brisbane, Australia. En 2006 ganó un premio Grammy con su tema "You'll Think of Me", y ese mismo año ingresó en una clínica de desintoxicación debido a su adicción a la cocaína.