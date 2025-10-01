La Capital | El Mundo | cierre

Cierre del gobierno de EEUU: qué servicios quedan momentáneamente suspendidos

El cierre administrativo parcial continuará hasta que haya un acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas en el Congreso

1 de octubre 2025 · 23:08hs
El gobierno de Estados Unidos inició este miércoles un cierre administrativo parcial debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para financiar a las agencias federales. De esta manera, distintos servicios y oficinas gubernamentales dejarán de funcionar por el momento.

Cierran museos y monumentos

El Monumento a Washington y la Biblioteca del Congreso, la mayor del mundo, ya cerraron sus puertas al público por falta de fondos.

La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, advirtió que no destinará recursos estatales para mantener abierta la Estatua de la Libertad, que podría cerrar próximamente.

El Instituto Smithsonian anunció que sus museos y el Zoológico Nacional permanecerán abiertos al menos hasta el 6 de octubre gracias a recursos de reserva.

Aunque en anteriores cierres los parques nacionales solían clausurarse, el gobierno aseguró que permanecerán abiertos mientras sea posible.

Continúan los operativos migratorios

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que mantendrá sus operaciones al ser consideradas esenciales, incluidos los operativos migratorios, una de las prioridades de la administración de Trump.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) recalcó que “las leyes de inmigración y los esfuerzos para aplicarlas permanecen sin cambios”.

Más de 200.000 empleados de agencias de seguridad e inmigración seguirán trabajando sin recibir salario mientras dure el cierre, indicó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Controladores aéreos

Los controladores aéreos y el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), responsables de los controles en aeropuertos, dejaron de cobrar desde este miércoles.

Si bien terminales como el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington operan este miércoles con normalidad, los sindicatos advirtieron que en los próximos días podría resentirse el servicio por falta de personal, como ocurrió en cierres anteriores, lo que afectaría el normal funcionamiento de aeropuertos.

Embajadas sin redes sociales

Embajadas estadounidenses en distintos países anunciaron que no actualizarán sus cuentas en redes sociales hasta que el gobierno retome plenamente sus funciones.

No obstante, los servicios de pasaportes y visados en consulados continuarán “en la medida en que la situación lo permita”.

La Justicia, en servicios mínimos

El Poder Judicial se prepara para operar con recursos limitados. Según la portavoz Jaculine Koszczuk, las cortes disponen de fondos hasta el próximo viernes.

El Tribunal Federal del Distrito de Columbia anunció que extenderá plazos en casos urgentes que involucren al gobierno, pero suspenderá procedimientos en expedientes pendientes.

Suspendidas las estadísticas laborales

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) informó que dejará de actualizar su página web, lo que impedirá la publicación de los datos de empleo y desempleo previstos para el viernes, clave para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

