En Rosario, Provincias Unidas no se salió del libreto y fustigó a Milei y al kirchnerismo

De cara a las elecciones del 26 de octubre próximo, Pullaro, Scaglia, Farías y Javkin reivindicaron una alternativa centrada en el interior productivo

El frente Provincias Unidas presentó este miércoles en Rosario su lista de candidatos a diputado nacional para los comicios del 26 de octubre próximo, marco en el cual ratificó la intención de consolidarse como alternativa, desde el interior productivo del país, a los modelos de gobierno que impulsan La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo .

El acto, que se desarrolló en el salón Metropolitano, fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vice Gisela Scaglia , primera candidata a diputada nacional por Santa Fe. Y permitió retomar la agenda política que el frente abrió una semana atrás en la ciudad de Santa Fe y continuó este martes en Puerto Madryn, Chubut.

Con el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido , como presentador, primero se proyectó un video institucional con objeciones a la gestión de Javier Milei y la propuesta de “un país con ideas y no con ideologías, con votos y no con vetos”. Provincias Unidas se presentó en la ciudad como “la fuerza del interior” .

De inmediato, subieron al escenario Scaglia y sus pares de lista: Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito. Luego hicieron lo propio el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y Pullaro.

Farías abrió con todo al cuestionar al gobierno de Milei y su falta de explicaciones por el escándalo del supuesto vínculo entre un narco y el candidato a diputado nacional libertario José Luis Espert. Y subrayó: "Esto no se ve en Santa Fe porque Pullaro le declaró la guerra al narcotráfico".

Posteriormente, Javkin tomó el micrófono y aseveró: "Este país viene padeciendo la alternancia entre un kirchnerismo mentiroso, empobrecedor y ladrón y un gobierno que lo único que hizo fue insultar, gritar y ser cruel con los argentinos más débiles".

"La Argentina tiene que saber que esta ciudad a la que insultaron, hoy está de pie, volvió", enfatizó, tras destacar la labor de la administración de Pullaro en el combate al delito. Y añadió: "Acá no hay avenida del medio, hay un país del laburo, la producción y las manos limpias".

El mensaje de Pullaro

Al tomar la palabra, Pullaro sintetizó el posicionamiento de Provincias Unidas como alternativa al centralismo porteño y a un esquema de confrontación nacional, destacando el modelo santafesino de gestión.

“Tenemos un objetivo trascendente: cambiar también la República Argentina. Los extremos nos quieren hacer elegir entre los candidatos de Karina (Milei) y de Cristina (Kirchner). Queremos demostrar que hay postulantes que defenderán los intereses de Santa Fe y el interior productivo”, aseveró.

Tras destacar que su administración seguirá trabajando para que Rosario sea la ciudad "más segura de la Argentina", Pullaro afirmó que “es muy importante ganar acá el 26 de octubre” e instó militar el voto a Provincias Unidas, tanto en la calle como en las redes sociales. “La apatía no nos puede perjudicar en este momento”, puntualizó.

“Hay un modelo, el kirchnerismo, que no vuelve nunca más. Pero hay otro modelo a superar, porque no alcanza con el equilibrio fiscal”, continuó el gobernador, que sentenció: “En 2027, Provincias Unidas pone el próximo presidente, pero la primera estación es ahora”.

image “Tenemos un objetivo trascendente: cambiar también la República Argentina", dijo Pullaro, flanqueado por Scaglia. Foto: Archivo / La Capital.

Antes de ceder el micrófono, Pullaro cargó contra Caren Tepp (“La mujer de Juan Monteverde que quiere edulcorar al peronismo”, dijo), cabeza de lista de Fuerza Patria, y su ladero Agustín Rossi. Scaglia, en tanto, recordó: “Cuando asumimos, esta ciudad dolía, tenía el eslogan «Rosario sangra» y, entre todos, le devolvimos la paz”.

También pegó a dos bandas. “Al campo le volvieron a poner la mano en el bolsillo, lo mismo que hizo Sergio Massa con el «plan platita»", repasó. Al respecto, advirtió: “El dinero que rifaron en estos días es el de toda la obra pública de la provincia”.

Además de los postulantes, asistieron referentes territoriales de los partidos que integran la coalición, legisladores santafesinos, concejales, intendentes, presidentes comunales y representantes de distintos sectores productivos de la región.

Al igual que en las elecciones locales de meses atrás, tanto los intendentes como los jefes comunales del espacio tendrán una participación clave en la campaña en curso con el fin de potenciar la lista de aspirantes a la Cámara baja nacional.