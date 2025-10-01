Netflix: la comedia romántica francesa que lidera el ranking de las más vistas

Con Omar Sy como protagonista, el actor de "Lupin", la película conquistó a la audiencia y se convirtió en el estreno más visto en Netflix desde septiembre

El reciente estreno de French Lover en Netflix generó un fenómeno global. Desde su lanzamiento el 26 de septiembre de 2025, la película se convirtió en la más vista de la plataforma , gracias a su mezcla de humor, ternura y escenarios icónicos de París.

Dirigida por Nina Rives en su debut como realizadora, la cinta propone una historia romántica que combina glamour, emociones y un toque de ironía. El guion, escrito junto a Noémie Saglio y Hugo Gélin, explora los contrastes entre la fama y la vida cotidiana en el corazón de la capital francesa.

El reconocido actor francés Omar Sy, que alcanzó fama mundial con la serie " Lupin ", protagoniza esta comedia en un rol completamente distinto, dejando de lado el misterio y la aventura para meterse en el mundo del amor.

La trama sigue a Abel Camara (Omar Sy), un exitoso actor francés que, a pesar de la admiración del público, atraviesa una crisis personal y profesional. En medio de ese contexto conoce a Marion (Sara Giraudeau), una camarera que enfrenta dificultades económicas tras un divorcio y que lucha por mantener a flote su vida en París.

El encuentro fortuito entre ambos desencadena una historia de amor que desafía prejuicios sociales y pone en juego la posibilidad de que dos mundos opuestos encuentren un punto en común. La película, con una duración de 122 minutos, recuerda a clásicos como Notting Hill, pero con un toque marcadamente francés.

La sinopsis oficial de Netflix resume la premisa: “Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?”.

Una historia que recuerda a los clásicos del género

La película se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una experiencia ligera, perfecta para una tarde de domingo o un maratón de comedias románticas.

El film recibió elogios por sus paisajes parisinos, su humor fresco y la química entre los protagonistas. Desde su estreno, French Lover se mantuvo en el top global de Netflix, consolidando a Omar Sy como uno de los actores más versátiles de Francia.

Al mismo tiempo, la dirección de Nina Rives fue destacada por revitalizar la tradición de las comedias románticas francesas, explorando con sensibilidad el encuentro de dos mundos opuestos y la autenticidad de las emociones que los unen.

El tráiler oficial de "French Lover"