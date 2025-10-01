La Capital | La Región | abejas

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en una localidad santafesina

La víctima, de 65 años, fue picado por un panal de gran tamaño mientras realizaba tareas de jardinería

1 de octubre 2025 · 17:04hs
El hecho ocurrió en Monte Vera

El hecho ocurrió en Monte Vera, a pocos kilómetros de ciudad de Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore

Un hombre de 65 años murió en Monte Vera, a quince kilómetros de la ciudad de Santa Fe, luego de ser atacado por un enjambre de abejas mientras realizaba tareas de mantenimiento en el jardín de su vivienda, ubicada en la zona rural, cerca de la intersección de la ruta 5 y la ruta 2.

Según relataron los vecinos, la víctima se encontraba trabajando en el patio cuando comenzó a ser picado por abejas ubicadas en un panal de gran tamaño que lo cubrió por completo. En medio de la desesperación, su esposa intentó socorrerlo, pero también fue alcanzada por los insectos.

El relato de un vecino testigo

Un vecino que salió a ayudar tras los gritos de la mujer, contó que se encontró con la víctima “completamente tapada de abejas, inconsciente y largando espuma por la boca”.

“Tratamos de sacarle las abejas como pudimos y lo cargamos en un vehículo para llevarlo al Hospital Protomédico. Todo sucedió en unos 15 minutos, pero calculo que ya se iba sin vida”, relató en declaraciones radiales.

El hombre aseguró que en la zona no es habitual un ataque de estas características, aunque advirtió que “cuando un enjambre ataca, es muy difícil poder zafarse: te persiguen y no hay forma de sacárselas de encima”.

>>Leer más: Muerte por picaduras de abejas: de qué forma pican y qué las diferencia de la avispas

Asistencia médica

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Protomédico de Recreo, donde finalmente se constató su fallecimiento. Su esposa, en tanto, recibió atención médica y se encuentra estable.

Los vecinos de Monte Vera, que conocían de toda la vida al hombre fallecido, se mostraron conmocionados por lo ocurrido. La víctima era productor hortícola y solía realizar trabajos en su quinta.

