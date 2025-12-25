La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: suspenso psicológico, comedia en la selva y terror psicodélico

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 25 de diciembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

25 de diciembre 2025 · 08:00hs
Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan La empleada

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan "La empleada", una película de suspenso psicológico ya disponible en las salas de cine 
Jack Black y Paul Rudd protagonizan Anaconda

Jack Black y Paul Rudd protagonizan "Anaconda", una comedia de Tom Gormican ya disponible en las salas de cine

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Los estrenos del jueves 25 de diciembre en cines

“Anaconda” - Estados Unidos. 99 minutos.

El fin de año llega entre risas con la nueva comedia dirigida por Tom Gormican. Con las actuaciones de Jack Black y Paul Rudd en los roles protagónicos, “Anaconda” narra un viaje al medio de la selva, con sus aventuras y desventuras.

La trama sigue a Doug y Griff, quienes han sido mejores amigos desde que eran chicos y siempre soñaron con rehacer su película favorita de todos los tiempos: “Anaconda”. Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar, pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal.

Embed

“Mads: terror en tiempo real” - Francia. 88 minutos.

David Moreau dirige “Mads: terror en tiempo real”, una cinta de terror que combina drogas, alucinaciones, accidentes, demencia y pesadillas. Lo más interesante es que la película está filmada en un único plano secuencia, sin cortes, lo que eleva el nivel de tensión y suspenso y hace sentir al espectador presente en cada momento.

El público sigue a Romain, un joven que sale de fiesta después de probar una droga nueva. De camino, se encuentra con una mujer que entra en pánico y se golpea la cabeza hasta morir. Así, comienza una noche de pesadilla en la que Romain será incapaz de distinguir qué es real y qué es efecto de una sustancia tan misterioso como potente.

Embed

“La empleada” - Estados Unidos - (Título original: “The Housemaid”). 131 minutos.

Protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, “La empleada” es la nueva y esperada película de suspenso de Paul Feig. La historia está basada en la novela bestseller de Freida McFadden “The Housemaid” y se trata de un relato que pone el foco en lo que ocultan las apariencias. La cinta propone atmósfera inquietante y tensión sostenida, combinando el suspenso psicológico con una crítica a los privilegios.

La trama sigue a una joven decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

Embed

“Runseokjin_ep Tour: The Movie” - Corea. 95 minutos.

“Runseokjin_ep Tour: The Movie” trae a la pantalla grande la primera gran gira solista de Jin, el cantante surcoreano miembro de la banda BTS. Atravesando 10 ciudades y 20 presentaciones, el tour estuvo lleno de momentos inolvidables que quedaron registrados para ser revividos por los fanáticos a nivel mundial.

Centrado en “El reto” como eje temático, el espectáculo muestra a Jin en el escenario cantando, riendo y completando desafíos junto a ARMY en cinco rondas cargadas de adrenalina.

Embed

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 25 de diciembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos antiguos

  • "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.
  • "Five nights at Freddy's 2": (Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's.
  • “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
  • “Paw Patrol: especial de Navidad”: (Aventuras) Cuando Papá Noel se enferma, la Navidad se cancela en Bahía Aventura y el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Por su parte, la patrulla canina liderada por Rubble tendrá que sacrificarse para salvar la Navidad.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

