Pavimento definitivo: la Municipalidad obtuvo financiamiento por 15 mil millones de pesos

Las ofertas de la tercera licitación del programa estatal de infraestructura superaron el monto estipulado para obras en cuatro barrios de Rosario

La última incursión de la Municipalidad de Rosario en el Mercado Argentino de Valores (MAV) tuvo un resultado auspicioso para garantizar el plan de inversión en pavimento definitivo . Fuentes oficiales confirmaron la colocación de 15.000 millones de pesos en bonos públicos con el fin de completar obras en marcha e iniciar otras.

Desde el Palacio de los Leones anunciaron que la tercera serie de títulos se emitió a largo plazo en busca de mejorar las calles de cuatro barrios del norte y el sur de la ciudad. Algunos de estos proyectos ya se encuentran en ejecución, de modo que los fondos servirán para finalizar en tiempo y forma.

Las obras de infraestructura vinculadas a la licitación de estos bonos corresponden a la primera y segunda etapa de trabajo en Las Delicias . También están garantizados los fondos necesarios para avanzar con reformas en Uriburu y La Guardia, así como en Irigoyen y Lomas de Alberdi.

El municipio adjudicó los 15 mil millones de pesos con una tasa de corte del 6,99 por ciento, aunque recibió ofertas por más de $ 18.745 millones en la licitación. Además de esta diferencia, el Estado local abonará un interés conforme a la tasa Badlar (Buenos Aires Deposits of Large Amounts Rate) para bancos privados.

Según fuentes del Poder Ejecutivo, los títulos tiene un plazo de pago de dos años entre junio próximo y el mismo mes de 2028. El cronograma se divide en cinco pagos semestrales para la amortización y los intereses.

Una vez más, la Municipalidad encontró una respuesta positiva en el mercado para darle continuidad al trabajo en las calles. La lista de oferentes va desde las principales aseguradoras y bancos del país hasta empresas y pyme de la ciudad y la región, pasando por agentes de bolsa.

El Programa de Financiamiento de Pavimento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada se lanzó con una calificación BBB+(arg) por parte de la firma FIX SCR SA. Según fuentes oficiales, este nivel es más que satisfactorio, de acuerdo a los robustos indicadores presupuestarios y financieros del municipio. La convocatoria se activó con una cesión de garantía y pago de los ingresos provenientes de la recaudación actual y futura de la coparticipación provincial.

De acuerdo a la normativa vigente, el Estado local puede realizar operaciones de crédito público por el 5 por ciento de los recursos de libre disponibilidad de los presupuestos aprobados entre 2022 y 2027. En este caso, los 15.000 millones de pesos correspondene a las partidas de 2024.