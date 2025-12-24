El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor

La temperatura máxima alcanzaría los 32º y subiría a 34º el viernes, para mantenerse en esos niveles al menos hasta el inicio de la próxima semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó el alerta amarillo por posibles tormentas fuertes para la Nochebuena en Rosario y pronosticó para este jueves de Navidad cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 32º.

El alerta amarillo de la noche del miércoles incluye posibles tormentas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos, con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas.

La madrugada del jueves llega con algunas chances de tormentas aisladas y ráfagas de hasta 60 km/h, aunque ya desde la mañana el cielo estaría mayormente nublado con vientos leves del este, y se mantendría así durante el resto de la jornada. Los termómetros marcarían 21º en la mañana, una máxima de 32º en la tarde y 27º por la noche.

Para el viernes anticipan cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con 34º de máxima y 20º de mínima, y fuertes ráfagas en la tarde.

El sábado podría tener tormentas aisladas en la mañana y cielo mayormente nublado desde la tarde, con registros entre 34º y 23º.

El domingo estaría parcialmente nublado, con una marca máxima de 34º y una mínima de 21º.

El lunes prácticamente no tendría modificaciones, ya que nuevamente se espera cielo parcialmente nublado, una máxima de 34º y una mínima de 21º.

También el martes se repetirían esos registros entre 34º y 21º, aunque el cielo estaría mayormente nublado.