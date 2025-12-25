Piden a los rosarinos no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad

Hay guardias en salud y abren los cementerios. Los colectivos circulan con frecuencia de día festivo. No hay estacionamiento medido ni carriles exclusivos

El 56 % de los rosarinos dijo sacar sus residuos a horario, entre la tardecita y la noche.

Debido a la celebración de Navidad este jueves 25 de diciembre, algunos servicios fueron modificados. Muchas actividades en Rosario tienen horarios reducidos y otras permanecen cerradas. Como no habrá recolección de residuos, y la Nochebuena y el almuerzo posterior suelen dejar más basura que la habitual, desde la Municipalidad hicieron un pedido especial para no tirar la basura hasta este viernes 26 de . El servicio se normalizará a partir de la hora cero del viernes 26, con operativos intensivos de higiene urbana en toda la ciudad.

Los centros municipales de distrito (CMD)están cerrados. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

En cuanto a Salud Pública, se garantizan las guardias en hospitales municipales, policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. El Sies (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias.

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

En lo relativo al transporte urbano de pasajeros, los colectivos circulan con la frecuencia de un día festivo y el servicio público de taxis y remises funciona normalmente.

Este jueves no funciona el estacionamiento medido ni los carriles exclusivos.

Se reforzaron los controles

Por el feriado, se reforzaron los operativos programados y tareas preventivas y de control durante la medianoche de Navidad. Además, se intensificaron los controles en los espacios públicos, especialmente en el sector de La Florida.

En este marco, hay controles fijos en puntos estratégicos de la ciudad, y también móviles. En total, de los operativos participan más de cien agentes, quienes comenzaron con el despliegue pasada la medianoche.

También se realizan operativos de tránsito, incluyendo la realización de controles de alcoholemia y narcolemia para prevenir conductas peligrosas en la vía pública. Además se prestó especial atención a la detección y control de fiestas callejeras o clandestinas, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y ordenanzas vigentes.