Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura en la vía pública

La maniobra fue identificada gracias a una cámara de videovigilancia y la penalización va desde casi un millón de pesos hasta una posible clausura de la firma

El punto de arrojo crónico en zona noroeste provocaba incendios, lo que motivó a la colocación de una cámara de videovigilancia con la que se detectó la infracción.

Tras detectar maniobras irregulares a través de una cámara de videovigilancia , la Municipalidad inició acciones contra una empresa de volquetes por arrojar basura en un espacio público ubicado en la zona noroeste , que se había convertido en un punto de arrojo crónico de basura.

La falta tiene una sanción económica , estipulada en el Código de Convivencia, que va de 500 a 3.800 unidades fijas (UF). Las UF equivalen al precio de un litro de nafta, por lo que la penalidad va desde los 850.000 a casi 6.500.000 pesos . Además, a la empresa puede caberle una clausura de hasta 180 días . La denuncia ya fue hecha ante el Tribunal Municipal de Faltas por falta en materia de contaminación.

La zona de arrojo crónico se ubica en Tupac Amaru, entre avenida Provincias Unidas y Ecuador .

Las imágenes de cámaras ubicadas en ese sector de la ciudad registraron la falta de un vehículo perteneciente a la empresa Tossi SRL y se tomaron el sábado 28 de febrero . Desde el municipio indicaron que este tipo de arrojos ya habían generado incendios , lo que motivó la colocación de los dispositivos de videovigilancia.

Denuncias por tirar basura

En caso de consultas o reclamos vinculados a higiene, desde la Municipalidad recordaron que los vecinos pueden comunicarse con la línea de atención gratuita al ciudadano 147 o por MuniBot a través de este enlace o efectuando el reclamo en rosario.gob.ar con el perfil digital. Desde mediados de febrero, se habilitó la posibilidad de que realizar “denuncias ciudadanas” contra personas o empresas que arrojen residuos en lugares indebidos.

El trámite debe gestionarse a través de rosario.gob.ar y requiere contar con perfil digital. "Se recomienda incluir una descripción detallada de los hechos y aportar la mayor cantidad de datos posibles que permitan identificar a quien cometió la infracción", indicaron.

Además, pueden adjuntarse imágenes como elementos de prueba ante el Tribunal de Faltas e incorporar testigos que den cuenta de la situación denunciada.