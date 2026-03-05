La Capital | La Ciudad | zona noroeste

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura en la vía pública

La maniobra fue identificada gracias a una cámara de videovigilancia y la penalización va desde casi un millón de pesos hasta una posible clausura de la firma

5 de marzo 2026 · 10:39hs
El punto de arrojo crónico en zona noroeste provocaba incendios

El punto de arrojo crónico en zona noroeste provocaba incendios, lo que motivó a la colocación de una cámara de videovigilancia con la que se detectó la infracción.

Tras detectar maniobras irregulares a través de una cámara de videovigilancia, la Municipalidad inició acciones contra una empresa de volquetes por arrojar basura en un espacio público ubicado en la zona noroeste, que se había convertido en un punto de arrojo crónico de basura.

La falta tiene una sanción económica, estipulada en el Código de Convivencia, que va de 500 a 3.800 unidades fijas (UF). Las UF equivalen al precio de un litro de nafta, por lo que la penalidad va desde los 850.000 a casi 6.500.000 pesos. Además, a la empresa puede caberle una clausura de hasta 180 días. La denuncia ya fue hecha ante el Tribunal Municipal de Faltas por falta en materia de contaminación.

La zona de arrojo crónico se ubica en Tupac Amaru, entre avenida Provincias Unidas y Ecuador.

Las imágenes de cámaras ubicadas en ese sector de la ciudad registraron la falta de un vehículo perteneciente a la empresa Tossi SRL y se tomaron el sábado 28 de febrero. Desde el municipio indicaron que este tipo de arrojos ya habían generado incendios, lo que motivó la colocación de los dispositivos de videovigilancia.

Denuncias por tirar basura

En caso de consultas o reclamos vinculados a higiene, desde la Municipalidad recordaron que los vecinos pueden comunicarse con la línea de atención gratuita al ciudadano 147 o por MuniBot a través de este enlace o efectuando el reclamo en rosario.gob.ar con el perfil digital. Desde mediados de febrero, se habilitó la posibilidad de que realizar “denuncias ciudadanas” contra personas o empresas que arrojen residuos en lugares indebidos.

El trámite debe gestionarse a través de rosario.gob.ar y requiere contar con perfil digital. "Se recomienda incluir una descripción detallada de los hechos y aportar la mayor cantidad de datos posibles que permitan identificar a quien cometió la infracción", indicaron.

>> Leer más: "Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

Además, pueden adjuntarse imágenes como elementos de prueba ante el Tribunal de Faltas e incorporar testigos que den cuenta de la situación denunciada.

