Newell's suma otro soldado para tener más opciones en la última línea y fortalecer la defensa

Newell's oficializó el arribo de Martín Ortega, un lateral derecho para competir con Armando Méndez, quien sufrió una contractura

Ortega tiene 26 años, arriba a Newell's en condición de libre después de pasar por Tigre y firmó por una temporada.

Ante el panorama de lesiones y salidas, y en el marco de preocupaciones que se profundizaron y multiplicaron por el pésimo inicio en el Apertura, llegó a Newell's el lateral derecho Martín Ortega , para tratar de otorgarle alternativas y opciones al funcionamiento defensivo, que expuso inquietantes debilidades en el arranque del certamen.

El futbolista proviene desde Tigre, donde trajo una larga inactividad de más de seis meses , que puede llegar a incidir en su proceso de incorporación. Ese no será un dato menor al momento de analizar su aporte.

Vale recordar que este movimient o se puede realizar por las lesiones de nombres importantes en ese puesto, y por la partida de Jherson Mosquera, quien emigró a Colombia para finalizar los papeles correspondientes a su incorporación a Deportes Tolima.

Newell's se sigue reforzando

En este torneo tan informal, tan poco serio, siempre imprevisible, la normativa actual permite este tipo de cupos para pases, más allá de que ya está en pleno desarrollo la fase de grupos del torneo.

Ante esas chances, el nuevo técnico Frank Kudelka le transmitió a la directiva de Newell’s que prefiere hacer uso de esa posibilidad de traer jugadores, que al menos puedan ser alternativas dentro de un plantel en el que hasta ahora ninguno dio la talla frente al desafío repleto de dificultades que está afrontando la Lepra.

Ortega ya cumplió con la revisación médica y luego su llegada se oficializó ayer a través de las redes oficiales del club.

El marcador de punta derecho, de 26 años, arriba en condición de libre después de pasar por Tigre y firmó por una temporada. Y, de esta manera, ya se transformó en nuevo jugador de Newell’s, y habrá que ver si puede conformar un aporte de valía en este contexto de tantas necesidades y de tantos problemas.

Ortega viene con inactividad

Este lateral viene de un lapso de inactividad, ya que su último encuentro lo disputó el 25 de julio del 2025. Luego, entre contrapuntos y enfrentamientos con la dirigencia de Tigre, no consiguió actividad, y por eso recaló en la entidad del parque Independencia.

Ortega llega en condición de libre tras su paso por Tigre y arriba para afirmar las variantes en el lateral derecho, en un momento en el que Newell’s no encuentra soluciones ni guías confiables en ningún sector del campo de juego.

Vale puntualizar que a Méndez le realizaron estudios y la lesión que sufrió en el clásico no es tan grave como se presumía. Según trascendió desde Bella Vista, sólo se trataría de una contractura, y de esa manera no requeriría tanto tiempo de recuperación física.

El uruguayo igual no trabajó ayer a la par de sus compañeros en el Centro Griffa.

Más allá de eso, la grave lesión de Alejo Montero, que lo alejó de las canchas varios meses, lo cierto es que esta situación de Méndez y la partida de Mosquera generan un escenario e intranquilidad interna, que Ortega viene a tratar de serenar y saldar.

En ese marco, habrá que ver cómo llega Ortega sin tantos meses de rodaje ni ritmo oficial. Por lo pronto, Kudelka ya lo tiene consigo, practicando en el predio de Bella Vista, y esa observación cotidiana le permitirá hacer un diagnóstico mucho más claro y certero.

Vale recordar que en el último clásico, ante Central, el DT apeló a Bruno Cabrera para cubrir ese puesto de lateral derecho en el complemento, cuando es zaguero central de vocación natural.

Allí, no pudo cumplir y lució excedido por las circunstancias, como todo el equipo en el segundo tiempo.

Ortega nació el 20 de agosto de 1999, tiene 26 años y cuenta con ascendencia siria. Debutó en 2020 con la camiseta de Quilmes y acumula 135 partidos como futbolista profesional, con seis goles y ocho asistencias.

En este último mercado de pases, el marcador de punta derecho fue pretendido por Independiente y Racing, dos grandes de Buenos Aires, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Según trascendió, habría descartado otras ofertas para llegar al parque Independencia.

¿Newell's va por más?

En sus contactos con la prensa, Kudelka deslizó que teniendo en cuenta las necesidades que detectó cuando tomó el mando, Newell’s debería seguir activo en este mercado de pases para buscar más alternativas que le permitan salir a flote en este intrincado trance.

Tras la muy floja actuación en el complemento ante Central, el entrenador dio rienda suelta a operaciones que estaban sin avanzar dentro de las negociaciones en Newell’s.

En ese sentido, además de otorgar un guiño de conformidad por el arribo del lateral derecho Ortega, proveniente de Tigre, por estas horas, en el búnker leproso se está discutiendo si se aprovechan los otros dos cupos.

En ese escenario de dudas y análisis, lo más probable es que la directiva rojinegra suba e intensifique su marcha para tratar de conseguir un volante de características ofensivas. Sería para tratar de mejorar y darle opciones también a la generación de juego en el conjunto leproso.

Sin tanto convencimiento y consenso general, parece transitar la chance de ir por otro arquero ante la grave lesión de Gabriel Arias.

Algunos dirigentes creen que con Williams Barlasina y Josué Reinatti, es suficiente.