Se viene el concierto gratis de Fito Páez en el Monumento: todo lo que tenés que saber

En el marco de la presentación de “Casa Páez”, el músico rosarino brindará una serie de conciertos especiales en la ciudad. En esta nota, fechas y escenarios

4 de marzo 2026 · 13:45hs
Fito Páez dará cuatro shows en la ciudad

Foto: La Capital / Leonardo Vincenti.

Fito Páez dará cuatro shows en la ciudad, cada uno con temáticas diferentes

Fito Páez anunció cuatro conciertos para marzo en Rosario, entre los cuales se destaca el show gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera que se realizará el domingo 15 de marzo, en lo que será el primer show de su nueva gira “Sale el sol”.

A final del año pasado, el músico rosarino había confirmado la noticia mediante un video en sus redes sociales y lo celebró fiel a su estilo: "A veces las estrella se alinean". Tras el reconocimiento de la ciudad como "Doctor Honoris Causa" por parte de la Universidad Nacional de Rosario, refuerza el lazo emocional entre el histórico cantante y una demostración de su sentido de pertenencia con la ciudad.

El recital abierto al público se realizará al aire libre, frente al Monumento, el escenario más simbólico de Rosario, y marcará el inicio de una nueva etapa artística del músico. Este show gratuito será especial, ya que será la presentación de “Casa Páez”, un proyecto especial que tendrá a Rosario como primera sede de su próxima gira mundial.

Además, el artista confirmó tres conciertos consecutivos, cada uno con propuestas diferentes, en escenarios profundamente ligados a su historia personal y de su lugar natal. Para dichas funciones, las entradas pueden adquirirse a través del sistema ticketek.com.ar.

Conciertos de Fito Páez en Rosario: dónde y cuándo

10 de marzo - Teatro El Círculo

Fito dará un concierto sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica de la ciudad en el establecimiento ubicado entre las calles Laprida y Mendoza.

11 de marzo – Teatro Astengo

Al día siguiente realizará un recital de piano solo, enmarcando una noche íntima centrada donde tocará sus canciones más emblemáticas y obras de los autores que lo formaron como artista en el recinto de Mitre 754.

13 de marzo – Teatro El Círculo

En el día de su cumpleaños, Fito presentará por única vez su obra “Novela” de forma completa. El concierto contará con una puesta en escena especialmente diseñada para esta función. La obra retrata recuerdos y emociones de su infancia en Villa Constitución mediante un relato mágico sobre artistas de circo y brujas de una universidad perdida en el universo.

15 de marzo – Monumento a la Bandera

Será el primer concierto de la gira “Sale el sol”, con entrada libre y gratuita, en el Monumento Nacional a la Bandera. Hasta el momento no están confirmados artistas invitados ni el horario de inicio del show.

