La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

En el Siempre Sale hubo 20 ganadores, entre ellos cuatro santafesinos. Cada uno llevará algo más de 14 millones de pesos

4 de marzo 2026 · 22:43hs
Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Un apostador de la localidad sanjuanina de 9 de Julio acertó los seis números de la modalidad La Segunda del Quini 6, en su sorteo número 3.353 realizado este miércoles 4 de marzo, y se alzó con 780 millones de pesos.

En tanto, el Tradicional y el Revancha quedaron vacantes, mientras que en el Siempre Sale hubo 20 ganadores (entre ellos cuatro santafesinos), cada uno de los cuales se llevará algo más de 14 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este domingo 6 de marzo, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $3.550.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 06 - 07 - 10 - 15 - 25 - 41

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 45 ganadores, que recibirán $722.370

Con cuatro aciertos: 1.979 ganadores, que recibirán $4.927

►La Segunda

Números sorteados: 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $780.000.000

Con cinco aciertos: 56 ganadores, que recibirán $580.475

Con cuatro aciertos: 2.489 ganadores, que recibirán $3.918

►Revancha

Números sorteados: 06 - 11 - 26 - 29 - 34 - 35

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $861.696.760

►Siempre Sale

Números sorteados: 01 - 05 - 14 - 17 - 31 - 38

Con cinco aciertos: 20 ganadores, que recibirán $14.589.562

►Pozo extra

484 ganadores, que recibirán $320.247

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del miércoles 25 de febrero

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras

un rosarino gano 600 millones de pesos en el revancha del quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Resultados del Quini 6 del domingo 22 de febrero

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Resultados del Quini 6 del domingo 22 de febrero

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

Lo último

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

El municipio de Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

El municipio de Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal

Ocurrió en la la ruta 33, a la altura de Zavalla. Uno de los heridos fue trasladado en helicóptero sanitario al Heca y está en estado grave
Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal
Confían en llegar al 20 de junio con las obras  del Monumento finalizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Confían en llegar al 20 de junio con las obras  del Monumento finalizadas

El municipio de Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

El municipio de Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Ley de municipios: Unidos apura el debate interno para abrir el diálogo con el PJ

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos apura el debate interno para abrir el diálogo con el PJ

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos
Información general

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Ovación
Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Por Luis Castro
Ovación

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

La reserva de Central lo tenía, pero no pudo y fue empate contra Banfield

La reserva de Central lo tenía, pero no pudo y fue empate contra Banfield

Policiales
Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

La Ciudad
El municipio de Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

El municipio de Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Confían en llegar al 20 de junio con las obras  del Monumento finalizadas

Confían en llegar al 20 de junio con las obras  del Monumento finalizadas

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
La Ciudad

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia
Ovación

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en San Lorenzo
Economía

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
Economía

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Política

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
Economía

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro
La Ciudad

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

España responde a las amenazas de Donald Trump: No vamos a ser cómplices
El Mundo

España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"

Rosario, al mando de la seguridad provincial: Se terminó el tiempo del miedo
La Ciudad

Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 % en febrero
La Ciudad

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 % en febrero

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"