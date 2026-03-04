La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

Presentaron un proyecto para equiparar el producto con los cigarrillos y que, de esta manera, rijan las mismas restricciones

La llegada de las bolsitas de nicotina a los mostradores de kioscos y comercios encendió las alarmas entre especialistas, quienes marcaron la peligrosidad de su consumo y de exhibirlas como si fueran golosinas. Por ello, la Legislatura provincial , a través de una iniciativa para actualizar la ley de control de tabaquismo , busca regular la venta de este producto.

Días atrás, organizaciones médicas y de salud pública expresaron su “profunda preocupación” por la introducción y comercialización de bolsitas de nicotina en la Argentina, un nuevo producto de la industria tabacalera. Según advirtieron, se exhibe junto a golosinas y es promocionado en la vía pública y a la salida de boliches, incluso con acciones de marketing que incluyen pruebas gratuitas.

Por ello, un proyecto presentado en la Legislatura santafesina por la diputada Varinia Drisun (Socialismo) busca regular la venta de estos productos a través de una actualización de la ley de control del tabaquismo en la provincia .

La legisladora advirtió, en diálogo con La Red Rosario , que "las bolsitas de nicotina son productos que se venden desde el año pasado como si fuesen una golosina más . Están saborizadas con menta o frutas, se ponen en la boca y liberan una nicotina sintética que la absorbe el organismo y produce los daños que produce la nicotina ".

Sobre las consecuencias de su consumo, explicó que se dan sobre el sistema nervioso, asociados a la adicción a la nicotina, pero también deriva en los problemas cardiovasculares que trae la nicotina.

"Estamos proponiendo que como estos productos no tienen ningún tipo de regulación por ninguna autoridad sanitaria, que se sometan a la regulación que tiene el tabaco actualmente. Es decir, que no se puedan vender a menores de 18 años, que no se vendan como golosinas, que esté prohibida además la publicidad", agregó Drisun.

Bolsitas de nicotina en Santa Fe

La diputada señaló que estos productos ya se comercializan en la provincia y que, por esa razón, decidieron elevar el proyecto.

Y expresó: "No conocíamos la existencia de las bolsitas de nicotina hasta que las empezamos a ver. Mucha gente nos lo ha hecho saber en distintas localidades, en Rosario y en Santa Fe ya se están vendiendo. Fue una aparición repentina".

Drisun resaltó la necesidad de avanzar sobre la regulación y dijo que detrás de la comercialización de estos productos están las empresas tabacaleras: "Es un producto de esas empresas, igual que los vapers. Tienen una intención concreta de incitar al uso temprano y a la necesidad temprana de fumar, porque esta nicotina que trae las bolsitas suele ser sintética y por el modo en el que se utiliza, se absorbe mayor cantidad y los efectos sobre la adicción son importantes".

>> Leer más: Alertan por la venta de bolsitas de nicotina en kioscos y piden que las retiren del mercado

"Nuestra provincia tiene una ley que es pionera en la regulación del tabaco, que en su momento generó mucho debate, pero que tuvo un consenso después en la construcción cultural de nuestra región y que se instaló fuertemente. El tabaco en nuestra provincia no puede estar exhibido, no hay publicidad sobre tabaco y ni hablar de que no se puede consumir en espacios públicos y cerrados. Pedimos una modificación de esa ley que incluya este producto y otros productos similares", concluyó.