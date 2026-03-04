Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen

El ataque fue el sábado en Amenábar y las vías. Tras los disparos, los jóvenes fueron detenidos por la policía. Tenían un revólver y un chaleco antibalas

Un revólver calibre 32 largo, un chaleco antibalas y dos cajas de municiones incautados por la policía a los jóvenes detenidos tras la balacera en Amenábar y las vías.

Tres disparos, de madrugada, dejaron con una grave herida abdominal a un hombre que estaba parado en la vereda de Amenábar y las vías el sábado pasado . Por ese ataque cometido con un revólver calibre 32 largo, tres jóvenes de 21 a 28 años fueron imputados de una tentativa de homicidio agravado y quedaron en prisión preventiva por el plazo legal de dos años.

Los tres acusados en la audiencia realizada este martes en el Centro de Justicia Penal fueron detenidos poco después del ataque, tras una breve persecución policial. Los vecinos denunciaron que había persona herida de bala y los agresores habían huido a pie. Al lugar acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaron la zona hasta que advirtieron a los sospechosos en las inmediaciones y los apresaron en el patio de una casa.

Se trata de Walter Ezequiel O., de 28 años; Dionisio Armando R., de 31, y Brian Gabriel M., de 21. Les incautaron un revólver calibre 32 con balas, un chaleco antibalas y dos cajas de municiones calibre 22, según reportó la policía en ese momento. Fueron trasladados a una comisaría a la espera de la audiencia que se realizó ante el juez Hernán Postma.

Un tirador, tres disparos

El fiscal Carlos Covani acusó en esa instancia al trío de haberse presentado a las 3.05 del sábado frente a la casa donde Fabio M. estaba parado en la vereda. Según planteó, Walter O. llevaba un revólver 32 largo y disparó tres veces hacia la víctima. Los disparos impactaron en la zona abdominal y pelviana de M., quien sufrió una fractura vertebral y además quedó con una esquirla alojada en la zona sacra.

“Por el tipo de agresión, la cantidad de disparos y la zona a la que fueron dirigidos se interpreta que la intención fue darle muerte”, planteó el fiscal. Si bien los disparos fueron realizados sólo por O., consideró que el comportamiento de sus acompañantes de dirigirse con el atacante hacia la víctima y escapar juntos les asigna participación en el hecho.

Así, los tres fueron imputados por el delito de tentativa de homicidio agravado en por el uso de arma de fuego en calidad de coautores, a lo que O. sumó la portación ilegal de un arma de uso civil. Además solicitó la prisión preventiva de los tres.

Si bien la defensa requirió otras medidas alternativas, el juez dictó la prisión preventiva de los tres por el plazo legal de dos años y dio curso a la imputación.