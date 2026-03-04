La Capital | Policiales | jóvenes

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen

El ataque fue el sábado en Amenábar y las vías. Tras los disparos, los jóvenes fueron detenidos por la policía. Tenían un revólver y un chaleco antibalas

4 de marzo 2026 · 16:50hs
Un revólver calibre 32 largo

Un revólver calibre 32 largo, un chaleco antibalas y dos cajas de municiones incautados por la policía a los jóvenes detenidos tras la balacera en Amenábar y las vías.

Tres disparos, de madrugada, dejaron con una grave herida abdominal a un hombre que estaba parado en la vereda de Amenábar y las vías el sábado pasado. Por ese ataque cometido con un revólver calibre 32 largo, tres jóvenes de 21 a 28 años fueron imputados de una tentativa de homicidio agravado y quedaron en prisión preventiva por el plazo legal de dos años.

Los tres acusados en la audiencia realizada este martes en el Centro de Justicia Penal fueron detenidos poco después del ataque, tras una breve persecución policial. Los vecinos denunciaron que había persona herida de bala y los agresores habían huido a pie. Al lugar acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaron la zona hasta que advirtieron a los sospechosos en las inmediaciones y los apresaron en el patio de una casa.

>>Leer más: Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Se trata de Walter Ezequiel O., de 28 años; Dionisio Armando R., de 31, y Brian Gabriel M., de 21. Les incautaron un revólver calibre 32 con balas, un chaleco antibalas y dos cajas de municiones calibre 22, según reportó la policía en ese momento. Fueron trasladados a una comisaría a la espera de la audiencia que se realizó ante el juez Hernán Postma.

Un tirador, tres disparos

El fiscal Carlos Covani acusó en esa instancia al trío de haberse presentado a las 3.05 del sábado frente a la casa donde Fabio M. estaba parado en la vereda. Según planteó, Walter O. llevaba un revólver 32 largo y disparó tres veces hacia la víctima. Los disparos impactaron en la zona abdominal y pelviana de M., quien sufrió una fractura vertebral y además quedó con una esquirla alojada en la zona sacra.

>>Leer más: Difunden imágenes de los autores de la balacera contra supermercado en República de la Sexta

“Por el tipo de agresión, la cantidad de disparos y la zona a la que fueron dirigidos se interpreta que la intención fue darle muerte”, planteó el fiscal. Si bien los disparos fueron realizados sólo por O., consideró que el comportamiento de sus acompañantes de dirigirse con el atacante hacia la víctima y escapar juntos les asigna participación en el hecho.

Así, los tres fueron imputados por el delito de tentativa de homicidio agravado en por el uso de arma de fuego en calidad de coautores, a lo que O. sumó la portación ilegal de un arma de uso civil. Además solicitó la prisión preventiva de los tres.

Si bien la defensa requirió otras medidas alternativas, el juez dictó la prisión preventiva de los tres por el plazo legal de dos años y dio curso a la imputación.

Noticias relacionadas
Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera intimidante en Circunvalación.

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación

La PDI hizo los allanamientos ligados a la causa sobre abuso sexual infantil.

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

La víctima de la balacera fue trasladada al Heca.

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Yamila S., sospechada de participar de la balacera contra el Carrefour de La Sexta, fue detenida en el marco de tres allanamientos en un pasillo de Avellaneda al 4700.

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Lo último

Este momento de Newells exige grandeza y decisiones colectivas: la propuesta que le hicieron a Boero

"Este momento de Newell's exige grandeza y decisiones colectivas": la propuesta que le hicieron a Boero

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Ley de glaciares: ambientalistas y mineras tendrán dos audiencias públicas a finales de marzo

Ley de glaciares: ambientalistas y mineras tendrán dos audiencias públicas a finales de marzo

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Ante la paralización por falta de pago por parte de Nación, Pullaro pidió su traspaso para completar el 28% restante. "Apenas nos den el visto bueno, retomamos de inmediato las tareas", dice la contratista

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Por Lucas Ameriso

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
La Ciudad

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Ovación
Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Tras el no a Central y asumir en River, el Chacho Coudet dijo: No vine a un cumpleaños

Tras el "no" a Central y asumir en River, el Chacho Coudet dijo: "No vine a un cumpleaños"

Policiales
Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación

La Ciudad
Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
Economía

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro
La Ciudad

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

España responde a las amenazas de Donald Trump: No vamos a ser cómplices
El Mundo

España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"

Rosario, al mando de la seguridad provincial: Se terminó el tiempo del miedo
La Ciudad

Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero
La Ciudad

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Por Rodolfo Parody
Ovación

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
El Mundo

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Economía

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Por Luis Castro
Ovación

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU
Política

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU