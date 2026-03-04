Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro de Rosario

La apertura de las ofertas será el martes 17. Las obras beneficiarán a más de 32 mil vecinos

Aguas Santafesinas SA (Assa) lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro de Rosario, una obra que beneficiará a más de 32 mil vecinos. Con un presupuesto oficial superior a los 6.857 millones de pesos, el gobierno de Santa Fe avanza con esta segunda etapa del plan de infraestructura que la empresa ejecutará hasta 2027.

La presidenta de Assa, Renata Ghilotti, indicó que “los caños del casco histórico tienen más de cien años de antigüedad. Su renovación nos permitirá no solo mejorar el sistema de distribución de agua potable, sino también ser más eficientes y reducir las intervenciones de urgencia, ya que habrá menos roturas”.

“El recambio de este tipo de infraestructura se traduce en una mejora significativa en el nivel de servicio. Eso es lo que ocurrió en los barrios Lourdes y Pichincha, donde se realizó la primera etapa de renovación. En promedio, la presión en el sector se incrementó un 60 por ciento, y en algunas cuadras superó el 160 por ciento”, concluyó.

La ejecución de los trabajos contempla la técnica de colocación de caños sin zanja, conocida como cracking, que permite minimizar el impacto sobre el tránsito peatonal y vehicular, así como reducir al mínimo la rotura de pavimentos y veredas en una zona densamente poblada de la ciudad.

Las obras previstas incluyen el recambio de más de 10 kilómetros de cañerías distribuidoras de agua potable, la incorporación de 1.600 conexiones domiciliarias y la renovación de todos los hidrantes y válvulas esclusas del sector comprendido entre el río Paraná, avenida Pellegrini y bulevar Oroño.

Reemplazo de las cañerías de hierro

Las nuevas cañerías de pead (polietileno de alta densidad) se instalarán en reemplazo de las actuales de hierro fundido, que se encuentran en mal estado debido a su antigüedad.

Los trabajos beneficiarán a 32 mil vecinos del sector, que se sumarán a los 30 mil ya alcanzados en la primera etapa del plan.

Los interesados en participar de la licitación podrán presentar sus propuestas hasta el próximo martes 17, en la oficina del Departamento de Licitaciones Públicas, Salta 1451, Rosario.

Cada propuesta deberá presentarse en único sobre cerrado indicando el número de licitación.

La apertura de las ofertas se realizará el mismo martes 17 a las 10, en la sede de Aguas Santafesinas SA.

Los pliegos pueden consultarse en www.aguassantafesinas.com.ar.