Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande y convocante del país

El certamen organizado por la Asociación Rosarina de Tenis (ART) llega con novedades reglamentarias y organizativas

Pablo Mihal

4 de marzo 2026 · 19:57hs
Daniel Tramontini le entrega el trofeo 2025 a los referentes de APUR

Daniel Tramontini le entrega el trofeo 2025 a los referentes de APUR, el último campeón.

Se viene una nueva edición del campeonato Interclubes de la Asociación Rosarina de Tenis (ART), considerado el torneo por equipos más grande y convocante del país. La temporada 2026, que comenzará este fin de semana con la presentación de la Primera libre, se extenderá por tres meses y llegará con importantes novedades reglamentarias, así como organizativas.

El tradicional certamen, que año tras año reúne a cientos de jugadores de distintos clubes de la región, se prepara para dar un salto de calidad con nuevas disposiciones que buscarán modernizar la competencia, mejorar la experiencia deportiva y fortalecer el espíritu de camaradería que caracteriza al Interclubes.

Desde la ART adelantaron que ya se encuentra habilitado el período de incorporaciones y transferencias de jugadores de cara a la nueva temporada. Con el objetivo de agilizar el proceso administrativo y ordenar la conformación de las listas, cada institución deberá presentar una nota formal: una correspondiente a las categorías de Primera División y otra para la competencia general, en cada una deberá consignarse el detalle completo de los movimientos solicitados de altas y pases. Una vez presentada la documentación, no se admitirán agregados ni modificaciones.

Lista de altas y pases

Durante el año, la lista de altas y pases será publicada para su conocimiento general y en caso de detectar alguna situación que se considere incorrecta respecto de los carnets sugeridos, deberá informarse de manera privada. No se establecieron instancias de reconsideración, por lo que las decisiones adoptadas en ese sentido serán definitivas.

La edición 2026 incorporará como novedad la creación de la categoría 6ª Libre, destinada a jugadores principiantes, con el objetivo de ampliar la base de participación y generar un espacio de competencia acorde al nivel inicial. Según informaron desde la organización, únicamente podrán disputarla aquellos jugadores que sean dados de alta durante el año 2026, así como los menores que participen en los Campeonatos por Equipos organizados por la Asociación Rosarina (ART).

Con la incorporación de la sexta división se apunta a impulsar el crecimiento paulatino de quienes se inician en la práctica, promoviendo su participación en el ámbito competitivo dentro de un entorno formativo y equitativo. La misma será supervisada para asegurar que intervengan exclusivamente tenistas en etapa inicial, la institución que registre participantes que no se ajusten a este requisito será pasible de penalidades conforme al reglamento vigente.

Con el apto físico

Además, todos los participantes deberán contar con la constancia de apto físico que podrá ser emitido por un médico particular. El mismo deberá ser presentado cuando la ART lo requiera y será responsabilidad de los clubes tenerlo a disposición.

En relación con el tradicional tercer tiempo, se estableció que su realización será de carácter obligatorio en todas las categorías, entendiendo este espacio como una instancia fundamental para fortalecer los lazos de camaradería y el espíritu deportivo que distinguen a la competencia. En este sentido, el club que actúe en condición de local deberá organizarlo al finalizar la jornada e invitar formalmente al equipo visitante, promoviendo un ámbito de encuentro y confraternidad más allá del resultado deportivo.

Quedarán exceptuadas de esta disposición las categorías Libres. No obstante, en el caso de Primera División, el tercer tiempo mantendrá su carácter obligatorio, en virtud de la relevancia institucional y deportiva que dicha categoría representa dentro del certamen.

Con estas nuevas disposiciones para 2026, la Asociación Rosarina de Tenis reafirma su compromiso con el crecimiento sostenido del certamen y con el desarrollo del tenis en la región, apostando a una organización cada vez más profesional y acorde a la magnitud que el torneo alcanzó en los últimos años. En las próximas semanas se brindarán más detalles sobre las modificaciones específicas y el cronograma oficial de la competencia, que promete una temporada histórica.

Sobre el Interclubes de tenis

El Campeonato Interclubes de la Asociación Rosarina de Tenis cuenta con más de 20 años de trayectoria y se consolidó como el torneo por equipos más grande del país. En cada edición participan alrededor de 3.500 jugadores que representan a los distintos clubes de Rosario y la región.

La competencia reúne a todas las categorías masculinas y femeninas en dobles y singles, desde iniciales hasta divisiones de mayor jerarquía, incluyendo Primera con la presencia de jugadores de inserción, profesionales y proyecciones.

El sistema de enfrentamientos es por zonas, bajo la modalidad de round-robin, en el que se miden todos contra todos y cada equipo va cosechando unidades hasta el final de la competencia. El certamen pone en disputa tres copas: Challenger, Average y Federación. Al finalizar el campeonato se realiza la Gran Fiesta del Tenis rosarino, con la presencia de jugadores, amantes de la raqueta, dirigentes y autoridades.

