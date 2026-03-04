Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

El joven ajedrecista argentino, de 12 años, tiene su última chance para lograrlo en el Aeroflot Open 2026, que se disputa en Moscú

Faustino Oro quedó a una sola victoria de hacer historia en el ajedrez mundial, luego de que el prodigio argentino de 12 años sumara este miércoles dos triunfos consecutivos en el Aeroflot Open 2026, que se disputa en Moscú.

Este jueves afrontará la ronda final con la posibilidad concreta de convertirse en el Gran Maestro más joven de todos los tiempos. El pareo de la última ronda determinó que jugará con negras frente al joven Gran Maestro ruso Aleksey Grebnev (2621), que además está invicto en el certamen. Una victoria le permitiría alcanzar la tercera norma y obtener oficialmente el título de Gran Maestro.

Con un ELO de 2526, el joven ajedrecista del barrio porteño de San Cristóbal reaccionó tras haber perdido el invicto en la sexta ronda ante el ruso Iván Rozum. Lejos de acusar el golpe, Faustino mostró carácter y precisión en las rondas 7 y 8: primero derrotó con piezas negras al indio Lad Mandar (2334) y luego superó al Maestro Internacional azerí Shiroghlan Talibov (2431), en una exigente partida que se extendió a 60 movimientos.

De esta manera, Faustino acumula 5,5 puntos en ocho presentaciones, producto de cuatro triunfos, tres empates y una sola derrota. Desde enero de 2022, la Fide exige tres normas para consagrarse GM: dos deben conseguirse en torneos cerrados y una en un abierto. Él ya había cumplido con las dos primeras en Madrid, en el torneo Prodigios y Leyendas, y en Buenos Aires, en el Memorial Szmetan-Giardelli. Moscú representa la última escala del desafío.

Además de la norma, necesita una performance superior a 2600.

Esta es su última chance, ya que si lo logra antes del 11 de marzo superará el récord vigente del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien alcanzó el título con 12 años, 4 meses y 25 días. Faustino lo conseguiría con 12 años, 4 meses y 19, e inscribiría su nombre en un récord que ya lo ostentaron en algún momento ajedrecistas como Bobby Fischer, Judit Polgár y Magnus Carlsen, entre otros.

“Conseguir el récord no es algo que me obsesiona. Si viene, mejor, pero lo más importante es que siga mejorando mi ajedrez y así llegarán las cosas más fáciles”, había señalado Faustino tras el torneo Challenger de Tata Steel.