El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

Aclararon la recomposición salarial y sus plazos tras detectar desinformación maliciosa. Desactivan cualquier intento de ruido en la fuerza. Además, lanzan un plan de desendeudamiento

El gobierno de Santa Fe brindó precisiones sobre la recomposición salarial para la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario como forma de desalentar versiones que buscaban “desinformar” a los integrantes de la fuerza y, a la vez, "quebrar el plan de seguridad pública" .

Luego de la noticia de que el aumento salarial se completará a mediados de mes en planilla complementaria por demoras inevitables de la liquidación surgieron algunas versiones maliciosas dando vueltas respecto de que no habría tales beneficios.

Hasta existieron intentos de manera subterránea de fogonear una nueva reacción, como ocurrió con el intenso reclamo policial semanas atrás . “ Esto es una política de escucha. No tiene que ver con una propuesta de un nuevo encuentro en redes sociales”, aclaró la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani .

“Hay un gran nivel de desinformación, pero no dudamos que hay fuerzas internas y externas que tienden a desinformar y confundir. Por eso, acá está el gobierno de la provincia para llevar claridad de lo que van a percibir” , agregó.

Incluso, comenzó la conferencia apuntando contra “versiones malintencionadas que quieren confundir y también quebrar el plan de seguridad, que se encuentra más sólido que nunca”.

Junto al ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmaron que el 16 de marzo próximo se abonará por planilla complementaria el aumento pendiente para completar la "foto salarial" de febrero. Allí van a encontrar el retroactivo diferencial de diciembre y del último aguinaldo, el retroactivo de enero y el aumento de febrero.

Aclararon tres veces que la mejora salarial alcanza a todas las jerarquías de la Policía de Santa Fe como del Servicio Penitenciario: “Es una política en espejo para que todos los integrantes tengan una mejora sustancial”.

Olivares sostuvo que “no es solo un aumento equilibrado” sino que habrá más aumento hasta junio. “Es importante saber cuál es el sueldo final de febrero es la suma de lo cobrado esta semana más planilla complementaria del 16 de marzo”, indicó.

A su vez, la coordinadora técnica del Ministerio de Seguridad dijo que el aumento “no es azaroso ni caprichoso” sino que es la “política de bienestar que anunció el gobernador, que tiende a recomponer una situación que es legítima en su reclamo”.

Plan para deudas

A su vez, el ministro de Economía anunció que avanzará con un plan de desendeudamiento orientado a que los trabajadores puedan cancelar viejas deudas onerosas que tienen con otros acreedores financieros (no bancarios) y que, actualmente, se descuentan en el recibo de sueldo.

Junto al Banco de Santa Fe, agente financiero de la provincia, facilitarán con líneas de financiamiento a menor tasas y más plazo y con la posibilidad de dos meses de gracia. “El gobierno intenta que el esfuerzo que hace el Estado de este año llegue al bolsillo del trabajador y sea utilizado en las necesidades”, afirmó.

"La idea es aliviar esa carga financiera que tomaron en el tiempo, y hoy se descuenta, a partir de un plan de desendeudamiento les permita disminuir ese descuento y puedan ordenarse”, finalizó Olivares, quien dijo que cerca del 40 ó 50 % de los trabajadores estatales.