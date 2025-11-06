Estrenos de cine en Rosario: la adaptación de una novela argentina, drama nacional y distintos géneros desde el extranjero

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 6 de noviembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

“Matate, amor”, la película adaptada de la novela argentina, llega a las salas de cine de Rosario este jueves

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Una de las películas más esperadas del año llegó finalmente a las carteleras. “Matate, amor” es una adaptación cinematográfica de la novela homónima, escrita por la argentina Ariana Harwicz (que ya tuvo su celebrada adaptación teatral con el protagónico de Érica Rivas). La cinta dramática explora temáticas como la maternidad, la feminidad, las crisis de identidad y la sensación de alienación a partir de la historia de una mujer que vive en una zona rural. Está dirigida por Lynne Ramsay ("Tenemos que hablar de Kevin"), producida por Martin Scorsese y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

En un rincón olvidado, en medio del campo, una escritora y madre primeriza lucha contra sus demonios. Su comportamiento cada vez más errático refleja su crisis y sus pulsiones de deseo y violencia. Su pareja, por su parte, empieza a asustarse ante la situación. La película aborda las complejidades de las relaciones con uno mismo y con un otro, navegando por el deseo, los temores y las banalidades.

Embed

“La herida” - Argentina. 104 minutos.

La cartelera de este jueves mantiene su cuota de argentinidad con “La herida”, la ópera prima de Diego Gottheil. La cinta está marcada por la tragedia, el recuerdo, la reflexión y el pasado vivo. Los protagonistas Carlos Santamaría, Junior Pisanú y Macarena Suárez, llevan al espectador a uno de los momentos más oscuros de la historia del país.

A sus 62 años, Raúl se entera de que su gran amor de la adolescencia, Marcela, se suicidó. La noticia lo lleva a recordar el romance que vivieron en el invierno de 1980 en Buenos Aires, en plena dictadura militar. Cuando Marcela, de 18 años, descubre que está embarazada, Raúl, de 19, le propone escapar a una playa desierta, pero la realidad los alcanza. Ese amor resurge como una herida nunca sanada, en un paralelismo con el dolor vivo que la sociedad carga de esa época.

Embed

“Depredador: tierras salvajes” - Estados Unidos - (Título original: “Predator Badlands”). 106 minutos.

Dan Trachtenberg dirige esta cinta de acción protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi.

Ambientada en un futuro distante, la trama sigue a un joven depredador desterrado de su clan que encuentra una aliada inesperada en Thia. Juntos, emprenden un viaje lleno de peligros en busca de un oponente digno.

Embed

>>Leer más: Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de un clásico, terror argentino, drama extranjero y animaciones para todos

“Dollhouse: muñeca maldita” - Japón. 110 minutos.

El terror llega desde Japón, en una cinta llena de suspenso. Sin embargo, “Dollhouse: muñeca maldita” no es solo una historia de maldiciones y posesiones, sino una historia de madres e hijas que explora ese vínculo tan primario y esencial.

Al perder a su hija, una mujer encuentra consuelo en una muñeca idéntica que descubre en un mercado de antigüedades. Aunque al principio el juguete la ayuda a sobrellevar el duelo, pronto su presencia se vuelve hostil y aterradora.

Embed

“Un buen ladrón” - Estados Unidos - (Título original: “Roofman”). 125 minutos.

La cartelera de esta semana deja lugar para la comedia, que llega desde Estados Unidos bajo la dirección de Derek Cianfrance. Channing Tatum, Kirsten Dunst y Peter Dinklage protagonizan esta historia de secretos y vidas ocultas.

Después de escapar de la cárcel, un ex soldado y ladrón profesional llamado Jeffrey se atrinchera en una juguetería. Ahí logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto, mientras planea sus próximos ataques. Sin embargo, esa doble vida comienza a mostrar sus puntos débiles cuando Jeffrey se enamora de una madre divorciada.

Embed

“Paw Patrol: especial de Navidad” - Estados Unidos. 67 minutos.

El especial de Navidad de la reconocida patrulla de animales llega a las salas de cine con una historia navideña de aventuras para toda la familia.

Cuando Papá Noel se enferma, la Navidad se cancela en Bahía Aventura y el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Por su parte, la patrulla canina liderada por Rubble tendrá que sacrificarse para salvar la Navidad.

Embed

>>Leer más: "Lo viejo funciona": crece la tendencia de reprogramar clásicos en salas de cine

Reestrenos en pantalla grande

“Volver al futuro” (1985) - Estados Unidos - (Título original: “Back to the Future”). 116 minutos.

A 40 años de su estreno, la película que ha marcado a generaciones vuelve a la pantalla grande. “Volver al futuro” de Robert Zemeckis se consagró como un hito en la historia del cine y cautiva tanto a las antiguas generaciones como a las más nuevas.

La trama sigue la historia de Marty McFly, un adolescente rebelde que viaja accidentalmente desde su época (1985) hasta la época en la que sus padres se conocieron (1955) y cambia, sin quererlo, la línea de hechos. Para no modificar su futuro, Marty requerirá de la ayuda del Dr. Emmett Brown (mejor conocido como Doc Brown), el inventor de la máquina del tiempo.

En Rosario, la película será proyectada en el cine Hoyts, ubicado en el Shopping Portal (Nansen 255 Piso 2).

Embed

“Pompoko: La guerra de los mapaches”

En el marco del ciclo de reestrenos de las producciones del Estudio Ghibli, llegó el turno de “Pompoko: La guerra de los mapaches”, que festeja su aniversario número 30. Esta animación de aventuras está dirigida por Isao Takahata.

La película gira en torno a un grupo de mapaches cambiaformas, una figura importante en el folclore japonés. Esta banda debe luchar contra el avance humano que amenaza su hábitat natural usando magia, humor y todo su corazón.

En Rosario se podrá ver en el cine Showcase, ubicado en el Shopping Alto Rosario (Junín 501).

Embed

>> Leer más: Se estrena en cines "Good Boy", una película de terror desde el punto de vista de un perro

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 6 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de octubre

"El cadáver de la novia": (Animación) Ambientada en una aldea europea del siglo XIX, la trama sigue a Victor, quien es llevado al inframundo a casarse accidentalmente con una novia que en realidad es un cadáver, mientras que Victoria, su novia real, lo espera en el mundo de los vivos.

(Animación) Ambientada en una aldea europea del siglo XIX, la trama sigue a Victor, quien es llevado al inframundo a casarse accidentalmente con una novia que en realidad es un cadáver, mientras que Victoria, su novia real, lo espera en el mundo de los vivos. "Cuando el cielo se equivoca": (Comedia) En Hollywood, un ángel intercambia las vidas de dos amigos: uno que hace malabares entre varios trabajos y otro millonario.

(Comedia) En Hollywood, un ángel intercambia las vidas de dos amigos: uno que hace malabares entre varios trabajos y otro millonario. "Zoopocalipsis": (Aventuras) Cuando un meteorito impacta en el zoológico Colepepper y libera un virus misterioso, los animales del zoológico comienzan a convertirse en zombis uno tras otro. La única chance de rescate se encuentran en la loba Gracie y el puma Dan.

(Aventuras) Cuando un meteorito impacta en el zoológico Colepepper y libera un virus misterioso, los animales del zoológico comienzan a convertirse en zombis uno tras otro. La única chance de rescate se encuentran en la loba Gracie y el puma Dan. “Buen chico”: (Terror) Todd y su perro Indy se mudan a la antigua casa de su abuelo. Cuando el perro comienza a percibir presencias extrañas, deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño.

(Terror) Todd y su perro Indy se mudan a la antigua casa de su abuelo. Cuando el perro comienza a percibir presencias extrañas, deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño. “A pesar de ti”: (Romance) Morgan Grant, una madre joven, intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. La paz se rompe cuando un trágico accidente trae desgarradoras consecuencias en sus vidas.

(Romance) Morgan Grant, una madre joven, intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. La paz se rompe cuando un trágico accidente trae desgarradoras consecuencias en sus vidas. "Chainsaw man - la película: arco de Reze": (Anime) En la continuación de la historia de Chainsaw Man, una misteriosa chica llamada Reze entra en la vida de Denji, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos. Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa

(Anime) En la continuación de la historia de Chainsaw Man, una misteriosa chica llamada Reze entra en la vida de Denji, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos. Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa “Teléfono negro 2” (Teror): Directo desde Estados Unidos llega la secuela de “Teléfono Negro”, una de las historias de terror más celebradas de los últimos años, con Ethan Hawke a la cabeza. En esa ocasión, el Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y elige como objetivo a Gwen, su hermana pequeña.

(Teror): Directo desde Estados Unidos llega la secuela de “Teléfono Negro”, una de las historias de terror más celebradas de los últimos años, con Ethan Hawke a la cabeza. En esa ocasión, el Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y elige como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. “Locamente” (Romance). 97 minutos: En esta comedia de Paolo Genovese, se explora la batalla de emociones y sentimientos que entran a jugar en la mente cuando se conoce a otra persona. Una dinámica que remite a "Intensa-mente", pero en versión live action y para adultos. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o la razón?

(Romance). 97 minutos: En esta comedia de Paolo Genovese, se explora la batalla de emociones y sentimientos que entran a jugar en la mente cuando se conoce a otra persona. Una dinámica que remite a "Intensa-mente", pero en versión live action y para adultos. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o la razón? “Frankie y los monstruos” (Animación): La animación sigue la historia de Frankie, un joven creado por un científico loco que convive con sus espeluznantes y divertidas creaciones. Ante la posibilidad de conocer el mundo exterior, Frankie se anima a conocer la vida fuera de la mansión. Sus amigos, los monstruos, deberán rescatarlo y traerlo de vuelta.

(Animación): La animación sigue la historia de Frankie, un joven creado por un científico loco que convive con sus espeluznantes y divertidas creaciones. Ante la posibilidad de conocer el mundo exterior, Frankie se anima a conocer la vida fuera de la mansión. Sus amigos, los monstruos, deberán rescatarlo y traerlo de vuelta. "Tron: Ares": (Acción) En esta nueva entrega de Tron, un sofisticado programa llamado Ares es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando así el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

>> Leer más: Puerto San Martín: la infraestructura del nuevo complejo cinematográfico con cine 4D está en su etapa final

Estrenos de septiembre en cartelera

“Una batalla tras otra”: (Drama/Acción) el malvado némesis del revolucionario y fracasado Bob resurge al mismo tiempo que su hija desaparece. Así, se desatará una lucha para encontrarla en la que deberá superar su pasado.

(Drama/Acción) el malvado némesis del revolucionario y fracasado Bob resurge al mismo tiempo que su hija desaparece. Así, se desatará una lucha para encontrarla en la que deberá superar su pasado. "Belén": (Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal.

(Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal. “El conjuro 4: Últimos ritos”: (Terror) Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.

>> Leer más: Natalia Oreiro se desmarcó de Guillermo Francella y defendió al cine argentino

Estrenos más antiguos en cartelera

"Otro viernes de locos"

“Homo Argentum”

"Mascotas al rescate"

"Los tipos malos"

"Los cuatro fantásticos"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito"

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.