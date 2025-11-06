Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

Los trabajadores de entidades financieras de todo el país recibirán un bono proporcional con las escalas salariales y en algunos casos supera el millón de pesos

La Asociación Bancaria celebra este jueves el Día del Bancario y la Bancaria , fecha en la que se conmemora la fundación del sindicato en 1924. Por este motivo, la jornada del 6 de noviembre es no laborable para el personal bancario, lo que implica que no habrá atención en las sucursales de todo el país.

La fecha conmemora la constitución formal del gremio en 1924, y desde la Asociación Bancaria destacaron que se trata de “un símbolo de lucha colectiva que durante un siglo ha conquistado innumerables derechos que mejoraron la calidad de vida de cada trabajador y trabajadora”.

Ahora bien, por este mismo motivo, ademas de un día de descanso, los bancarios cobrarán un bono como parte del convenio colectivo de trabajo del sector que se abona todos los años como un reconocimiento adicional a los trabajadores del sistema financiero.

El bono que cobrarán los bancarios

Con motivo del Dia del Bancario y la Bancaria, quienes trabajen en entidades financieras en el pais recibirán un bono especial. La suma, varía según categoría y entidad.

Este año será desde el $1.708.032,46 para los niveles más altos, mientras que para los cargos iniciales está en el orden de los $700.000.

Qué pasa con los cajeros automáticos y el home banking este jueves

Si bien las sucursales bancarias permanecerán cerradas este jueves 6 de octubre, los clientes podrán podrán operar con total normalidad a través de entidades financieras digitales.

Es decir, el homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos funcionarán sin importar la efeméride en el sector bancario. Esto significa que se podrán realizar pagos, transferencias, retirar efectivo, consultas de saldo y movimientos, gestionar inversiones o plazos fijos, entre otras acciones.

Por otro lado, y respecto a los vencimiento programados para el 6 de noviembre, como pagos de créditos, impuestos o servicios, se trasladarán automáticamente al siguiente día hábil sin generar intereses ni penalidades. De esta manera, los clientes no sufrirán inconvenientes por la falta de atención presencial.